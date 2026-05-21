Μαρουσάκης: Προ των πυλών κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες - Αστάθεια και την επόμενη εβδομάδα

Σε τροχιά αστάθειας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών που κατηφορίζουν από τη Ρωσία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι καιρικές συνθήκες μέσα στην Άνοιξη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα, ενώ και την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε κάποια αστάθεια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα, μαζί με την Τουρκία και την Κύπρο, θα αποτελούν από τις πιο «δροσερές» περιοχές της Ευρώπης, τη στιγμή που σε άλλα τμήματα της ηπείρου ο υδράργυρος θα ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Για τις επόμενες ημέρες, ο κ. Μαρουσάκης προβλέπει συνέχιση του άστατου μοτίβου, με την Παρασκευή να διατηρεί βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε ηπειρωτικά και Αιγαίο. Το Σάββατο χαρακτηρίζεται ως η πιο δύσκολη ημέρα, με πιθανότητα για έντονα φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς, ενώ την Κυριακή η αστάθεια θα επιμείνει, με βελτίωση κυρίως στο Αιγαίο.

Η πιο έντονη δραστηριότητα αναμένεται σε Πελοπόννησο, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη, κυρίως τις απογευματινές ώρες, με φαινόμενα που κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρά.

Η επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσει σε άστατο μοτίβο, ωστόσο με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου αναμένεται να δούμε ο καιρός να ισορροπεί και να καλοκαιριάζει, με μεταφορά θερμότερου αέρα από τη βόρεια Αφρική.

Βροχή σήμερα μετά το μεσημέρι

Σήμερα, Πέμπτη, η αστάθεια ενισχύεται εκ νέου, με μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά να επηρεάζουν το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σταδιακά να επεκταθούν σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Στην Αττική μετά το μεσημέρι θα δούμε τα σύννεφα να πυκνώνουν που θα ξεκινήσουν το απόγευμα κάποιοι όμβροι και θα πάμε σε καταιγίδες μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά ισχυροί, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου θα φτάνουν τα 6–7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάνει κατά τόπους τους 27–28 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ethnos.gr