Λιώνης στο SDNA: «Υπέροχο συναίσθημα αλλά και μεγάλη ευθύνη να φοράς την φανέλα που ονειρευόσουν από μικρό παιδί»

Πώς από οπαδός γίνεσαι παίκτης σε μία στιγμή; Ο Ανέστης Λιώνης μίλησε στο SDNA για την ομάδα Futsal του ΠΑΟΚ, τα συναισθήματα του ως αρχηγός του Δικεφάλου και την γενικότερη ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα.

Με την σεζόν να έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος της, οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την δεύτερη παρουσία τους στην Futsal Super League, μόλις τρία χρόνια μετά την «γέννηση» του τμήματος. Ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από το... μηδέν αλλά «αγκαλιάστηκε» γρήγορα από τον κόσμο της ομάδας.

Ο Ανέστης Λιώνης άνοιξε τα χαρτιά του και αναφέρθηκε στο νεοσύστατο τμήμα του ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια σταθεροποίησης του στην μεγάλη κατηγορία, ενώ παράλληλα στάθηκε στα βήματα προόδου που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς για την ανάπτυξη του αθλήματος στην χώρα μας.

Γεννημένος ΠΑΟΚ, ο αρχηγός του Δικεφάλου μοιράστηκε τα συναισθήματα του, σε μια χρονιά... πέρα για πέρα «ασπρόμαυρη». Το κοντράστ των συναισθημάτων πιο έντονο από ποτέ, καθώς η συγκίνηση για τα 100 χρόνια του συλλόγου υπερκαλύφθηκε από την σκιά της τραγωδίας της Ρουμανίας και όχι μόνο...

Highlight της όμορφης συζήτησης μας, το κάλεσμα του στον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με άρωμα Champions League!

Ας δούμε όσα ενδιαφέροντα είχε να μας πει...

Γυρνάμε τον χρόνο τρία χρόνια πίσω, στην πρώτη προσέγγιση για να γίνεις παίκτης στο τότε νεοσύστατο τμήμα του ΠΑΟΚ; Ποια ήταν τα συναισθήματα σου;

«Με πήρε τηλέφωνο ένας προπονητής που γνώριζα από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Γνώριζε την "τρέλα" μου για τον ΠΑΟΚ και από την μεριά μου, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ήμουν ο πρώτος παίκτης του συλλόγου που ανακοινώθηκε.

Όπως τότε, έτσι και τώρα, είναι υπέροχο συναίσθημα αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη να φοράς την φανέλα της ομάδας που ονειρευόσουν από μικρό παιδί. Ειδικά, στην φετινή σεζόν, που συμπληρώθηκαν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, είναι κάτι ξεχωριστό».

Τι θυμάσαι από την παρθενική σεζόν του τμήματος;

«Η πρώτη μου δήλωση, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η δημιουργία της ομάδας, ήταν ότι το τμήμα στήθηκε μόνο για να πάρει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Τα συναισθήματα ήταν απερίγραπτα, ειδικά στο παιχνίδι που σφραγίσαμε τον στόχο, με περίπου 1500 οπαδούς στο πλευρό μας.

Δεν θα ξεχάσω πότε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα, λίγες μέρες μετά η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Εκείνες οι μέρες ήταν ονειρικές!»

Αν μπορούσες να «κλέψεις» έναν παίκτη από την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ και να τον βάλεις να παίξει δίπλα σου, ποιον θα διάλεγες;

«Με κλειστά μάτια θα επέλεγα τον Κωνσταντέλια! Η τεχνική του ταιριάζει απόλυτα στο άθλημα. Επίσης, έχω δει ότι ο Μπίσεσβαρ έχει ξεκινήσει να ασχολείται με το Futsal. Αν δει την συνέντευξη, να ξέρει ότι τον περιμένουμε.

Θα σηκώναμε το Champions League με αυτούς τους δύο!»

Η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε από την τραγωδία της Ρουμανίας, με επτά φίλους του ΠΑΟΚ να χάνουν την ζωή τους. Πως βίωσε η ομάδα αυτήν την τραγική είδηση;

«Όσα χρόνια και να περάσουν, η τραγωδία δεν θα σταματήσει να μας πονάει, τόσο ως ανθρώπους, όσο και ως οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αναφορικά με την ομάδα μας, ο πόνος μετατράπηκε σε δύναμη, μας έδωσε κίνητρο και ώθηση για να παλέψουμε ακόμη περισσότερο.

Όταν συμβαίνει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, κάθε παίκτης βγάζει μεγαλύτερο πάθος στον αγωνιστικό χώρο».

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές του Futsal με το ποδόσφαιρο;

«Το Futsal στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τακτική, σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με το ποδόσφαιρο. Δεδομένου πως οι χώροι είναι μικρότεροι, δεν έχει την ίδια ελευθερία. Αν η μπάλα χαθεί σε κρίσιμο σημείο, έχεις δεχθεί γκολ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επίθεσης, συστήματα και κομπίνες σε στημένες φάσεις.

Δεν έχεις το περιθώριο λάθους, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος κάθε δευτερόλεπτο. Ένας κορυφαίος παίκτης Futsal σε τεχνικό επίπεδο, σίγουρα μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο στο ποδόσφαιρο. Σε Αργεντινή, Βραζιλία, Ισπανία και Πορτογαλία τα παιδιά παίζουν από μικρά σε ακαδημίες Futsal και υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο».

Έχει μέλλον το Futsal στην Ελλάδα;

«Παρατηρείται μια ανάπτυξη του αθλήματος τα τελευταία χρόνια. Παλαιότερα, στην πρώτη κατηγορία αγωνιζόταν μόνο ομάδες της Αθήνας. Ωστόσο, μετά και την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, τα τελευταία χρόνια βλέπω αξιόλογες πορείες των ομάδων της επαρχίας, όπως η Λάρισα, ο Πύργος και τα Τρίκαλα.

Υπάρχει κόσμος που του αρέσει το άθλημα. Βέβαια, θα χρειαστεί οικονομική στήριξη από το κράτος για να δούμε ακόμη καλύτερα πράγματα. Για παράδειγμα, ένα θετικό βήμα είναι και το γεγονός πως η ΕΡΤ, για πρώτη φορά, μεταδίδει τους τελικούς του πρωταθλήματος».

Κλείνοντας, τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο του ΠΑΟΚ;

«Ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι συσπειρωμένος γύρω από την ομάδα. Να είμαστε δίπλα στα παιδιά που φοράνε την ασπρόμαυρη φανέλα, σε όλα τα αθλήματα. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Μόνο έτσι, ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει περισσότερους τίτλους και θα φτάσει εκεί που τον ονειρευόμαστε».

