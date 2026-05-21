«Θα παίξει ακόμα μία σεζόν ο Λεμπρόν - Πιθανόν θα προτιμήσει να επιστρέψει στους Λέικερς»

Ο Σαμς Σαράνια αναφέρθηκε στο μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς στο ΝΒΑ αλλά και στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ένα από τα πιο… καυτά θέματα στο ΝΒΑ αυτό το καλοκαίρι είναι το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» μένει χωρίς συμβόλαιο και έτσι είναι ελεύθερος να διαλέξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, αν δεν αποσυρθεί.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Λεμπρόν θα βρίσκεται και του χρόνου στα παρκέ του «μαγικού κόσμου» με το μόνο ερωτηματικό να είναι η ομάδα του. Ωστόσο, φαίνεται πως οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται στην κορυφή της λίστας του.

«Όλα τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς δείχνουν ότι θα παίξει για άλλη μια σεζόν. Πού; Πόσα χρήματα; Όλα αυτά προφανώς θα παίξουν ρόλο. Θα είναι το Λος Άντζελες; Αυτό μάλλον θα είναι η προτίμησή του. … Οι Λέικερς έχουν ξεκαθαρίσει ότι τον θέλουν πίσω» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος στο «Rich Eisen Show».