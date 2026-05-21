MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μπαρτζώκας για την παρουσία στο Final-4: «Eίναι σημαντικό που είμαστε εδώ, δεν καταλαβαίνουν όλοι πόσο δύσκολο είναι»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου σημείωσε το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεσαι στο Final-4, τονίζοντας πως όσοι βρίσκονται εκτός μπάσκετ δεν καταλαβαίνουν το πόσο δύσκολο είναι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν είναι πλεονέκτημα το ότι παίζουν στην Αθήνα ή αν βάζει μεγαλύτερη πίεση: «Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν ταξιδέψαμε. Όπου παίζουμε πάντα οι οπαδοί μας είναι εκεί, είτε στο Βελιγράδι, είτε στο Άμπου-Ντάμπι, είτε στην Αθήνα. Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ. Είναι κάτι που ο κόσμος εκτός του μπάσκετ δεν καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι. Όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο Φ4. Δεν είναι εύκολο, φανταστικές ομάδες είναι εκτός των πλέι-ιν. Εκτιμάμε την στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ακόμα ένα βήμα, να πάρουμε το τρόπαιο. Θα προσπαθήσουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε, είμαστε ενωμένοι. Ας δούμε τι θα γίνει».

Μπαρτζώκας για την παρουσία στο Final-4: «Eίναι σημαντικό που είμαστε εδώ, δεν καταλαβαίνουν όλοι πόσο δύσκολο είναι»