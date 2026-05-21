Τελικοί αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου

Το Σάββατο 23 Μαϊου θα διεξαχθεί η μεγάλη γιορτή του επίσημου εργασιακού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Τύπου, το οποίο διοργανώνει επί 25 συναπτά χρόνια, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ, στο δημοτικό στάδιο της Καλλιθέας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ».

Ο μαραθώνιος της διοργάνωσης των πιστοποιημένων αθλούμενων εργαζόμενων των μέσων ενημέρωσης ολοκληρώνεται σε μία χρονιά αφιερωμένη στα «100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε».

Στον Τελικό Κυπέλλου Τύπου «Γιάννης Διακογιάννης» με ώρα έναρξης στις 16:00 θα αναμετρηθούν οι ομάδες GREEN PIXEL – περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ.

Στον μεγάλο τελικό του Πρωταθλήματος στις 18:15 θα αγωνιστούν οι ομάδες KINGBET – Σ.Ε.Η. (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ) με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο του νικητή.

Σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του εργασιακού ποδοσφαίρου των εργαζομένων του Τύπου.

Το ταξίδι συνεχίζεται…