Τελικοί αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου

Ο μαραθώνιος της διοργάνωσης των πιστοποιημένων αθλούμενων εργαζόμενων των μέσων ενημέρωσης ολοκληρώνεται σε μία χρονιά αφιερωμένη στα «100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε».
Στον Τελικό Κυπέλλου Τύπου «Γιάννης Διακογιάννης» με ώρα έναρξης στις 16:00 θα αναμετρηθούν οι ομάδες GREEN PIXEL – περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ.
Στον μεγάλο τελικό του Πρωταθλήματος στις 18:15 θα αγωνιστούν οι ομάδες KINGBET – Σ.Ε.Η. (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ) με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο του νικητή.
Σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του εργασιακού ποδοσφαίρου των εργαζομένων του Τύπου.
Το ταξίδι συνεχίζεται…