Σεισμός 3 Ρίχτερ νότια του Ρεθύμνου

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:17 μετά τα μεσάνυχτα.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:17 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 21/5), σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις νότιες ακτές του Ρεθύμνου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 17 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 17 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Πλακιά Ρεθύμνου.

3 Ρίχτερ από το EMSC

Και η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 17 χλμ., και επίκεντρο τα 25 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Τυμπακίου.

Πηγή: newsbomb.gr