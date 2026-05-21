Η στιγμή που ο Λιανός ανακοινώνει το τέλος του Survivor - «Νικητής ο Σταύρος, γιατί είναι ο πραγματικός Survivor»

Συγκλονισμένος από το ατύχημα που είχε ο Σταύρος Φλώρος εμφανίστηκε στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού ο παρουσιαστής του Survivor, Γιώργος Λιανός.

Στο επεισόδιο που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ σήμερα, Τετάρτη 20/5/2026, ο Γιώργος Λιανός είπε ότι «ένα σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού του Σταύρου. Σήμερα βρίσκεται στο Μαϊάμι. Ο ΣΚΑΪ και ο Ατζούν θα κάνουν τα πάντα για να έχει την καλύτερη περίθαλψη και υποστήριξη καθώς αποτελεί πλέον ένα μέλος της οικογένειάς τους».

Και συνέχισε: «Ο Σταύρος έχει εκπλήξει τους πάντες από το πείσμα και την προσπάθειά του. Είναι ένας πραγματικός Survivor. Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος γιατί είναι ο πραγματικός Survivor».

«Ο Μάνος είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα βοηθηθεί και θα ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο», είπε επίσης ο Γ. Λιανός.

«Ανακοινώνω την κοινή μας απόφαση, σεβόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες: η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Με το αποψινό συμβούλιο ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor για φέτος».