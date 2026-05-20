Καμπάτσο: «Η Βαλένθια έδειξε την αξία της απέναντι στον Παναθηναϊκό»

Ο Φακούντο Καμπάτσο στις δηλώσεις του ενόψει του Final Four και του ημιτελικού με τη Βαλένθια στάθηκε στην ποιότητα της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον ημιτελικό με τη Βαλένθια: «Η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά όλη τη σεζόν και δεν ήταν τυχαία δεύτερη στην κανονική περίοδο. Έδειξε την αξία της απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα με μεγάλη εμπειρία όπως ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ. Ένας ημιτελικός είναι πάντα 50-50. Το αποτέλεσμα θα κριθεί από το ποιος θα είναι πιο ψύχραιμος στις δύσκολες στιγμές, ποιος το θέλει περισσότερο και ποιος θα παίξει πιο έξυπνα. Δουλεύουμε 8-9 μήνες γι’ αυτή τη στιγμή και θα είμαστε έτοιμοι».



Για τις απουσίες των Ταβάρες και Λεν: «Είναι δύο σημαντικοί παίκτες, με σημαντικό ρόλο στην επίθεση και κυρίως στην άμυνά μας, φυσικά θα προτιμούσα να τους έχουμε διαθέσιμους, αλλά τώρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα όπλα μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και για να συμβεί αυτό όλη η ομάδα θα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά. Άλλωστε και στα πλέι οφ παίξαμε ουσιαστικά χωρίς τον Ταβάρες, ο Γκαρούμπα έκανε πολύ καλή δουλειά μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά και τα καταφέραμε».