Αποκλεισμός και για την Παπαμιχαήλ στο Ρολάν Γκαρός

Η Κινέζα Χανγιού Γκουό, αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την Δέσποινα Παπαμιχαήλ, στο δρόμο για το κυρίως ταμπλό του Ρολάν Γκαρός.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-2, 7-6(8) από την Γκουό, η οποία έκανε νωρίς break αποκτώντας τον έλεγχο του πρώτου σετ. Η Παπαμιχαήλ προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, όμως η αντίπαλός της διατήρησε υψηλά ποσοστά πίεσης στο σερβίς και έκλεισε το σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα ήταν σαφώς πιο ισορροπημένη, με την Ελληνίδα να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της πίσω από το πρώτο σερβίς (63% επιτυχία) και να βρίσκει περισσότερες λύσεις στα ράλι. Παρ’ όλα αυτά, η Γκουό εκμεταλλεύτηκε τις κρίσιμες στιγμές, «έσπασε» το σερβίς της Παπαμιχαήλ σε καθοριστικά σημεία και έφτασε στο 7-6, κλείνοντας την αναμέτρηση.

Στατιστικά, η Κινέζα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο πρώτο σερβίς (65% έναντι 47%), καθώς και καλύτερη διαχείριση στα break points (5/7), στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό στην έκβαση του αγώνα. Η Παπαμιχαήλ από την πλευρά της πλήρωσε τα χαμηλότερα ποσοστά πίεσης στα service games της, παρά τη μάχη που έδωσε μέχρι τέλους στο δεύτερο σετ.

Η Ελληνίδα αποχαιρετά το τουρνουά, κρατώντας την ανταγωνιστικότητα του δεύτερου σετ, αλλά και την εμπειρία από ακόμη μία παρουσία σε Grand Slam προκριματικά.