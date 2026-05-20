Ήττα για τον Σακελλαρίδη στο Ρολάν Γκαρός

Ο πρώην ημιφιναλίστ του Ρολάν Γκαρός και Νο.16 στον κόσμο, Μάρκο Τσεκινάτο, έβαλε τέλος στην πορεία του Στέφανου Σακελλαρίδη στα προκριματικά του τουρνουά στο Παρίσι.

Ο έμπειρος Ιταλός, που είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά το 2018 στο Ρολάν Γκαρός, επικράτησε με 6-3, 7-6 (2) και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά, όμως ο 33χρονος Τσεκινάτο εκμεταλλεύτηκε τις κρίσιμες στιγμές και πήρε τη νίκη.

Στο πρώτο σετ έκανε break για το 4-2 και στη συνέχεια έσωσε τέσσερα break points στο επόμενο service game, φτάνοντας στο 5-2, ενώ επέστρεψε από το 0-40.

Στο δεύτερο σετ και οι δύο κράτησαν πιο σταθερά τα σερβίς τους, με τον Σακελλαρίδη να μην απειλείται με break, ωστόσο ο Ιταλός ήταν πιο ψύχραιμος στο tie-break και το κατέκτησε με 7-2, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν το ντεμπούτο του Σακελλαρίδη σε Grand Slam επίπεδο. Στον πρώτο προκριματικό γύρο είχε αποκλείσει το Νο.2 του ταμπλό και Νο.105 της παγκόσμιας κατάταξης, Σο Σιμαμπούκουρο, δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία, παρά τον σημερινό αποκλεισμό.

Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας, Νο.198 στον κόσμο, αναμένεται να συνεχίσει στα προκριματικά του Wimbledon τον επόμενο μήνα.

Από την πλευρά του, ο Τσεκινάτο θα αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του, Αντρέα Πελεγκρίνο, στον επόμενο γύρο, με στόχο την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Ρολάν Γκαρός μετά από τρία χρόνια.