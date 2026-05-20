Ένα... αριστούργημα: 20 χρόνια από την πιο viral στιγμή στην ιστορία των πιο viral στιγμών του BBC (vid)

Έκείνο το πρωινό της 8ης Μαΐου 2006 ήταν αρκετά πιεστικό για τον Γκάι Γκόμα, που προσπάθησε να αφήσει στην άκρη το άγχος του και να κυνηγήσει μια πολύ καλή δουλειά.

Ο 37χρονος τότε Γαλλοκονγκολέζος έφτασε στο δυτικό Λονδίνο αρκετά νωρίτερα από την ώρα του ραντεβού, πέρασε την πόρτα του μεγάλου κτιρίου όπου στεγάζεται το BBC, έδωσε το όνομά του στη ρεσεψιόν και του ζήτησαν να περιμένει στο κεντρικό λόμπι. Θα περνούσε από interview για μια θέση εργασίας ως IT στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Την ίδια ώρα, στο BBC προετοιμάζονταν για την εκπομπή της Κάρεν Μπάουερμαν, η οποία είχε καλέσει στο στούντιο τον Γκάι Κιούνεϊ, έναν δημοσιογράφο πολύ έμπειρο και εξειδικευμένο σε θέματα τεχνολογίας.

Το θέμα που θα συζητούσαν ήταν η μεγάλη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Apple και την Apple Corps, μια εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων που είχαν ιδρύσει οι Beatles. Αυτή η δικαστική διαμάχη είχε ξεκινήσει το 1978 και αφορούσε κυρίως στην επωνυμία 'Apple' και δευτερεύοντως στα δικαιώματα εμπορικών σημάτων.

Λίγο πριν η εκπομπή βγει στον αέρα, ο παραγωγός της εκπομπής πήγε στο κεντρικό λόμπι όπου του είπαν ότι περίμενε ο προσκεκλημένος δημοσιογράφος Γκάι Κιούνεϊ. Στην πραγματικότητα, εκείνος καθόταν σε μια άλλη αίθουσα και ο μόνος που βρισκόταν στο λόμπι ήταν ο άλλος Γκάι που περίμενε κάποιον να μιλήσουν για τη δουλειά.

«Είσαι ο Γκάι;» τον ρώτησε παρότι η φωτογραφία που του είχαν δείξει δεν έμοιαζε καθόλου με τον μεγαλόσωμο άνδρα που στεκόταν μπροστά του.

«Ναι», απάντησε ο Γαλλοκονγκολέζος και αυτή η κατάφαση οδήγησε σε ένα από τα μεγαλύτερα bloopers στην ιστορία του BBC.

