«Προσπάθησε να πάρει τον Τάις η Ρεάλ, αλλά δεν τα βρήκε με τον Γερμανό σέντερ»

Η Ρεάλ προσπάθησε να αποκτήσει τον Ντάνιελ Τάις για το φινάλε της σεζόν στην Ισπανία, όμως δεν τα βρήκε με τον Γερμανό σέντερ.

Τα προβλήματα τραυματισμού των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν στους Μαδριλένους τους οδήγησαν και πάλι στην αγορά για την απόκτηση σέντερ, με τη Ρεάλ, όπως αναφέρει το «BeBasket» να κάνει πρόταση στον Τάις.

Η υπόθεση ωστόσο δεν προχώρησε, αφού οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν στο οικονομικό, με τους Μαδριλένους στη συνέχεια να προχωρούν στην απόκτηση του Όμερ Γιούρτσεβεν.

Ο Τάις ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μονακό και μένει να φανεί ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του.