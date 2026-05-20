Αυτός κι αν είναι άδικος θάνατος: Πάρκαρε, άνοιξε την πόρτα, έπεσε σε ανοικτό υπόνομο και σκοτώθηκε

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο βάθος του υπονόμου, αργά το βράδυ της Δευτέρας. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη και «η έρευνα συνεχίζεται» ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα έπεσε σε βάθος τριών μέτρων.
Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο σημείο δείχνουν ένα μαύρο σταθμευμένο αυτοκίνητο, με την πόρτα του οδηγού να βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον υπόνομο, ο οποίος περιβάλλεται πλέον από φράγματα.
Η εταιρεία ενέργειας Con Edison, στην οποία ανήκει ο υπόνομος, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για το δυστύχημα και ένας εκπρόσωπός της είπε ότι «ερευνάται το πώς συνέβη κάτι τέτοιο».