Το «διπλό» στο ΣΕΦ και η αρχή της «πράσινης» δυναστείας (vid)

Σαν σήμερα, στις 20 Μαΐου 1999, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα νικώντας τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στον πέμπτο τελικό των δύο «αιωνίων» (53-62) και άλλαξε τα δεδομένα στα μεγάλα ντέρμπι του μπάσκετ.

Σαν σήμερα πριν 26 χρόνια, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έναν σπουδαίο τίτλο, άλλαξε τα δεδομένα στα «αιώνια» ντέρμπι και έβαλε τις βάσεις για την αυτοκρατορία των επόμενων ετών.

Μπορεί να μην το θυμούνται πολλοί, αλλά το «τριφύλλι» μετρούσε 13 σερί ήττες στο ΣΕΦ μέχρι τον 5ο τελικό της σεζόν 1998-1999. Όμως, η ομάδα του Λευτέρη Σούμποτιτς δεν έδωσε βάση στο... ιστορικό και τα προγνωστικό. Αντίθετα, με μία εξαιρετική και γεμάτη πάθος εμφάνιση, κέρδισε τον «αιώνιο» αντίπαλο με 62-53 και ουσιαστικά έδωσε το σύνθημα για όσα ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι λίγοι άλλωστε αυτοί που τοποθετούν αυτό το ματς στη λίστα των κορυφαίων για τον σύλλογο, αφού σηματοδοτεί το... πέρασμα προς την απόλυτη κυριαρχία, εντός και εκτός συνόρων.

Πρωταγωνιστής εκείνης της αναμέτρησης ήταν ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους και ήταν ο MVP της σεζόν για τους «πράσινους», ενώ καθοριστικός ήταν ο Νίκος Οικονόμου, που με ένα σπουδαίο τρίποντο μετέτρεψε το 55-51 (που είχε διαμορφώσει με πέντε συνεχόμενους πόντους ο Νάντο Τζεντίλε) σε 58-51, λίγο πριν την λήξη της αναμέτρησης.

Μάλιστα, αξέχαστος έχει μείνει και ο πανηγυρισμός του Έλληνα άσσου, που έδειξε με τα χέρια του του μυαλό του, τονίζοντας πως έτσι «θα τον θυμούνται για πάντα».

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Λευτέρης Σούμποτιτς παραχώρησε την θέση του στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την δική του...δυναστεία στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Το φύλλο αγώνα:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ίβκοβιτς): Κόμαζετς 9(1), Γκολντγουάιρ 11(1), Βούκσεβιτς 2, Παπανικολάου 6, Μενσά, Σούλης 1, Φασούλας, Τόμιτς 10(1), Τάρλατς 10, Σαβρασένκο, Πέττας, Ρότζερς 4.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Σούμποτιτς): Αλβέρτης 3(1), Καλαϊτζής, Κοχ, Παταβούκας, Οικονόμου 6(1), Τζεντίλε 10(1), Μποντιρόγκα 19, Μπουντούρης 3(1), Χούπμαν, Μπερκ 9, Ράτζα 12(1).