Φρικτό έγκλημα στο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε τον 59χρονο συγκάτοικό του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του με τραγικό τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ένας 48χρονος ασθενής φέρεται να είχε έντονη αντιπαράθεση με έναν 59χρονο, με τον οποίο διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Το επεισόδιο κατέληξε στον θανάσιμο στραγγαλισμό του 59χρονου από τον 4χρονο.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το συμβάν εκτυλίχθηκε εντός του θαλάμου νοσηλείας, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα ακριβή αίτια ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Ο ασθενής βρέθηκε αναίσθητος από εργαζομένους του νοσοκομείου, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενημερώνοντας τόσο την αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ.