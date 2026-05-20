Ο περήφανος χορός των Ποντίων υπό σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα (vid)

Συγκίνηση επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, με αφορμή τη «μαύρη επέτειο» της 19ης Μαΐου 1919.

Από τις 18:30, πλήθος κόσμου, μέλη ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές αλλά και πολίτες όλων των ηλικιών, συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος, δίνοντας βαρύ και συμβολικό τόνο στις εκδηλώσεις μνήμης.

Παράλληλα, το «παρών» έδωσε και η Προεδρική Φρουρά, με Εύζωνες που συμμετείχαν φορώντας παραδοσιακές ποντιακές ενδυμασίες, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου πραγματοποιήθηκε και η αλλαγή φρουράς, με την τελετουργική της ακρίβεια να ενισχύει το κλίμα σεβασμού και ιστορικής μνήμης.

Οι ένστολοι που ήταν ντυμένοι με την ιστορική ολόμαυρη φορεσιά των Ποντίων, δείγμα ανδρείας, θάρρους και αυταπάρνησης. Με απόλυτα συντονισμένες και αρμονικές κινήσεις οι Πόντιοι σκοποί ακολούθησαν πιστά το τελετουργικό της αλλαγής φρουράς, ενώ όσοι είχαν την τύχη να είναι παρόντες στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη την ώρα εκείνη να απολαμβάνουν ένα μοναδικό θέαμα.

