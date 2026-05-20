Τι μπορεί να προκάλεσε τη μυστυριώδη οσμή σε περιοχές της Αττικής; Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Σύμφωνα με την ανάλυση του Θεόδωρου Κολυδά, η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, από τη Νέα Σμύρνη και το παραλιακό μέτωπο έως το κέντρο της Αθήνας, δεν φαίνεται - με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία - να συνδέεται με επιβεβαιωμένη διαρροή φυσικού αερίου από το δίκτυο ή από τις βασικές εγκαταστάσεις που ελέγχθηκαν.

Ο κ. Κολυδάς επισημαίνει στο kolydas.eu ότι, για τη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών, ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση των τροχιών των αέριων μαζών. Με απλά λόγια, η μετεωρολογική ανάλυση δείχνει από ποια περιοχή είχε περάσει ο αέρας πριν φτάσει στα σημεία όπου έγινε αισθητή η οσμή.

Για την προκαταρκτική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο HYSPLIT της NOAA, το οποίο εφαρμόζεται διεθνώς για την προσομοίωση της μεταφοράς και της διασποράς ουσιών στην ατμόσφαιρα. Εξετάστηκαν οι τροχιές για τη Νέα Σμύρνη και το κέντρο της Αθήνας, σε ύψη 10 και 100 μέτρων, κοντά στην ώρα που άρχισαν οι αναφορές.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις συγκεκριμένες περιοχές είχαν προηγουμένως περάσει από νότιο έως νοτιοανατολικό θαλάσσιο και παράκτιο τομέα. Η διαδρομή τους συνδέεται με τον Σαρωνικό, το νότιο παραλιακό μέτωπο και τη θαλάσσια περιοχή νότια - νοτιοανατολικά της Αττικής.

🎯ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

✅Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού… pic.twitter.com/nOKJ0HhT21 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 19, 2026

Το εύρημα αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατό το ενδεχόμενο θαλάσσιας ή παράκτιας προέλευσης της οσμής. Δεν αποδεικνύει, όμως, την πηγή της. Όπως προκύπτει από την ανάλυση, οι τροχιές δείχνουν από πού πέρασε ο αέρας, όχι τι ακριβώς μετέφερε.

Γι’ αυτό και στο μικροσκόπιο μπαίνουν πιθανές θαλάσσιες, λιμενικές, ναυτιλιακές, βιογενείς ή οργανικές πηγές, παράλληλα με τους ελέγχους στα δίκτυα φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται δραστηριότητες στον Σαρωνικό και στο παραλιακό μέτωπο, καύσιμα, εξαερώσεις, λύματα, οργανική ύλη στη θάλασσα, αλλά και πτητικές θειούχες ενώσεις.

Ο κ. Κολυδάς υπογραμμίζει ότι για ασφαλές συμπέρασμα απαιτείται συνδυασμός μετεωρολογικής ανάλυσης, χημικών μετρήσεων, ελέγχων πεδίου και στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ανάλογο επεισόδιο είχε καταγραφεί και στις 16 Μαΐου 2023, όταν υπήρξαν αναφορές για οσμή αερίου από πολλές περιοχές της Αθήνας και της Αττικής, χωρίς τελικά να τεκμηριωθεί σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Πηγή: newsbomb.gr