Σοκ στην ελληνική κοινότητα: Ομογενής γιατρός στην Αυστραλία κατηγορείται για 148 βιασμούς και επιθέσεις

Συνολικά 148 κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος 15 γυναικών αντιμετωπίζει ένας 74χρονος ομογενής, πρώην γιατρός στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, μετά από πολύμηνη αστυνομική έρευνα που έφερε στο φως μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης με ορίζοντα δεκαπενταετίας.

Η Αστυνομία του Κουίνσλαντ προχώρησε την Τρίτη στην απαγγελία βαρύτατων κατηγοριών εναντίον του 74χρονου συνταξιούχου γιατρού από την περιοχή Highgate Hill, ο οποίος κατηγορείται συγκεκριμένα για 94 αδικήματα βιασμού και 54 αδικήματα σεξουαλικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το δίκτυο ABC, η αποκάλυψη της υπόθεσης είναι αποτέλεσμα της «Επιχείρησης Xray Cariyna», την οποία ξεκίνησε το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του Άπερ Μάουντ Γκράβατ τον Αύγουστο του περασμένου έτους, όταν θύματα άρχισαν να σπάνε τη σιωπή τους και να υποβάλλουν επίσημες καταγγελίες.

Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του για να κακοποιεί σεξουαλικά ασθενείς του μέσα σε ιατρικό κέντρο στο Tarragindi, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και το 2015. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν καταθέσει ήδη 15 γυναίκες, οι οποίες την περίοδο των επιθέσεων ήταν ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας τους έως 40 ετών.

Ο 74χρονος εργαζόταν ως οικογενειακός γιατρός στο Ιατρικό Κέντρο Wellers Hill μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2021, ενώ πέρυσι απομακρύνθηκε και από τη θέση του διευθυντή της διαχειρίστριας εταιρείας. Μιλώντας στο ABC, μία από τις πρώην ασθενείς που τον κατήγγειλαν εξέφρασε τη βαθιά της ανακούφιση, τονίζοντας ότι η απόδοση κατηγοριών άργησε πολύ, αλλά αποτελεί ένα σπουδαίο ορόσημο.

Η δικαστική συνέχεια θα δοθεί στις 23 Ιουνίου, οπότε και ο κατηγορούμενος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου του Μπρίσμπεϊν. Την ίδια ώρα, οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τον ανώτερο επιθεώρητή Ντένις Σιλκ να απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε πολίτη διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή ανώνυμα με την υπηρεσία Crime Stoppers