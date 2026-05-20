Πώς ένα νομοσχέδιο ταράζει τα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις: Εμμένει η Άγκυρα στη «Γαλάζια Πατρίδα» - Η απάντηση της Αθήνας

Περιπλέκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς η Άγκυρα δείχνει πως επιμένει σε ένα αναθεωρητικό αφήγημα και ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας». Από την Αθήνα δε θέλουν να κάνουν βιαστικές κινήσεις - καθώς ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί το επίμαχο νομοσχέδιο - ωστόσο υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα και εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου από την τουρκική Βουλή αναμένεται να γίνει τον Ιούνιο και σύμφωνα με πληροφορίες θα περιγράφει τις - κατά την Άγκυρα- θαλάσσιες περιοχές ευθύνη της και τις δραστηριότητες που μπορεί να ασκηθούν εκεί. Όπως αναφέρεται σε τούρκικα μέσα ενημέρωσης το συγκεκριμένο νομοσχέδιο παρέχει στον πρόεδρο της γειτονικής χώρας την εξουσία να κηρύσσει θαλάσσιες περιοχές ειδικού σκοπού για αλιεία, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και άλλους σκοπούς σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε ερώτηση, σημείωσε «εάν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει στο τραπέζι θέσεις, τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν ή ακόμη-ακόμη να φέρει και καινούριες θέσεις, εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό». Όπως μάλιστα υπογράμμισε «η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί, και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύος, αλλά ένδειξη αδυναμίας».

Από την κυβέρνηση επισημαίνουν πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (π.χ. καλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό). Ωστόσο, παράλληλα τονίζεται πως με σαφήνεια έχουν μπει οι κόκκινες γραμμές της χώρας.

Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν πως «τα «ήρεμα νερά» υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε πιο μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους, και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. «Ήρεμα νερά» δε σημαίνει αδράνεια. Δυστυχώς, η αδράνεια είναι πάντοτε οπισθοδρόμηση. Κάθε φορά που προσπαθούμε να συντηρήσουμε μια κατάσταση, με την ελπίδα ότι δε θα υπάρχει υποβάθμιση, πάντοτε βρισκόμαστε σε μια χειρότερη θέση. Χρειάζεται μια γνήσια ενεργητική πολιτική. Και η πολιτική αυτή υπήρξε την τελευταία τριετία».

Σχετικά με τα διαφαινόμενα σχέδια της Άγκυρας αυτό που τονίζεται είναι πως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας επιβάλλει μόνον σε κράτη, τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δε θα έχει κανένα έρεισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά ταύτα, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση και όπως τονίζεται είναι πάντοτε έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε.

Τραβάει το σχοινί η τουρκική πλευρά

Με μία ανιστόρητη αλλά και βαθύτατα προκλητική ανακοίνωση, τo υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρεται στις εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ενδεικτικό της εμπρηστικής ρητορικής που υιοθετείται είναι πως στην ανακοίνωση η τουρκική πλευρά φτάνει στο σημείο να πει πως οι «οι ελληνικές αρχές πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικά κίνητρα». Μάλιστα το τουρκικό υπουργείο ισχυρίζεται πως πρέπει η Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα ενισχύσει την ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων στη βάση της ειρήνης και της συνεργασίας, αντί να χρησιμοποιεί - όπως προκλητικώς αναφέρεται στην ανακοίνωση - «την ιστορία για να υποκινεί εχθρότητα».

Τι έγινε με τους Patriot

Κριτική από κόμματα της αντιπολίτευσης και μία αιχμηρή παρέμβαση από τον Αν. Σαμαράς προκάλεσε η πληροφορία για την επιστροφή των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε πως «δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μία απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά - και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους». Συμπλήρωσε πως «η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό, έχει κάνει άλματα»

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως όσον αφορά την Κάρπαθο, είναι αυτονόητο ότι το νησί εντάσσεται στον συνολικό αμυντικό σχεδιασμό της χώρας και σε αυτό το πλαίσιο ζεύγος Mirage - 2005 θα μετασταθμεύει στο αεροδρόμιό της. Σχετικά με την ενίσχυση της Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισημαίνεται ότι όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον, όσο διαρκεί η κρίση στην ευρύτερη περιοχή, θα υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.

Να σημειωθεί πως χθες για «μείζονα ερωτήματα» που προκαλεί «η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο» έκανε λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. «Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε.

Όπως σημειώνει «η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές» και προσθέτει «δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!»

Στη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει πως «η 19η Μαϊου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος. Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού».

