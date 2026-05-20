Ανατροπή και στα χέρια των Νικς το Game 1 με τους Καβαλίερς

Οι Νιου Γιορκ Νικς έκαναν τεράστια ανατροπή και κέρδισαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 115-104 στην παράταση, στο Game 1 των τελικών της Ανατολής.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε πίσω ακόμα και με 22 πόντους στην 4η περίοδο, όμως ο Τζάλεν Μπράνσον πήρε «φωτιά» και γύρισε μόνος του σχεδόν το παιχνίδι.

Ο παίκτης των Νικς τελείωσε τον αγώνα με 38 πόντους (έβαλε 15 στην τελευταία περίοδο), οδηγώντας την ομάδα του σε επική επιστροφή.

Κομβικό σημείο ήταν το τρίποντο του Σαμέτ στα 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, που έκανε το 99-99. Στην παράταση οι Νικς κυριάρχησαν πλήρως με επιμέρους 14-3.

Από την άλλη, οι Καβαλίερς κατέρρευσαν στο φινάλε. Ο Χάρντεν και η παρέα του δεν κατάφεραν να κρατήσουν τη μεγάλη διαφορά, παρότι είχαν τον έλεγχο σχεδόν σε όλο το παιχνίδι.

Σημαντικός ήταν και ο Τάουνς, που βοήθησε περισσότερο επιθετικά σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια των playoffs.

Οι Νικς πήραν τη νίκη με 115-104 και απέκτησαν την καλύτερη ψυχολογία που θα μπορούσαν για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, το οποίο θα λάβει χώρα και αυτό στη Νέα Υόρκη.