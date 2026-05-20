Οι ομάδες της F1 απαντούν στο αίτημα του Χάμιλτον για μεγαλύτερο λόγο των οδηγών

Ο Λιουίς Χάμιλτον ζήτησε πιο ενεργή συμμετοχή των οδηγών στις αποφάσεις της Formula 1, ειδικά μετά τις αντιδράσεις για τους νέους κανονισμούς του 2026.

Ο Βρετανός πιλότος τόνισε πως οι οδηγοί πρέπει να έχουν «θέση στο τραπέζι» στις συζητήσεις με τη FIA, αφού εκείνοι είναι που αγωνίζονται με όσα αποφασίζονται.

Από τη μεριά της Scuderia Ferrari, ο Βασεούρ απάντησε πως οι οδηγοί ήδη συμμετέχουν στις διαδικασίες και οι απόψεις τους μεταφέρονται στη FIA.

Παράλληλα, ο Βόβλεε αποκάλυψε ότι υπήρξαν επαφές ανάμεσα στη FIA και τον Σάϊνθ, μέσω της GPDA, πριν τις αλλαγές στους κανονισμούς.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Williams Racing σημείωσε πως περισσότερα άτομα στις συζητήσεις ίσως δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.