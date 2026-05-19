Σαν ένα βράδυ στο σαλόνι του…

Λίγο πριν η Άστον Βίλα παίξει στον τελικό του Europa League κόντρα στην Φράιμπουργκ, το SDNA θυμίζει γιατί ο Ουνάι Έμερι είναι συνώνυμο της διοργάνωσης.

Για ακόμα μια φορά στην εκπληκτική καριέρα του, ο Ουνάι οδηγεί μια ομάδα στον τελικό του Europa League. Το βράδυ της Τετάρτης (20/05), στο γήπεδο της Μπεσίκτας, η Άστον Βίλα κοντράρεται με την Φράιμπουργκ και ο Βάσκος τεχνικός είναι έτοιμος να κάνει ακόμα μεγαλύτερο το προσωπικό του Legacy σε μια διοργάνωση την οποία κανένας δεν έχει κατακτήσει περισσότερες φορές.

Οι Χωριάτες, δεν είναι κανένα τυχαίο μέγεθος. Έχουν στο παλμαρέ τους το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1982 και τώρα, βρίσκονται σε τελικό για πρώτη φορά από τότε, όταν είχαν επικρατήσει της Μπάγερν Μονάχου (1-0). Αν οι Άγγλοι τα καταφέρουν και τώρα, ο Έμερι θα σηκώσει την κούπα για 5η φορά και θα το έχει κάνει με 3 διαφορετικές ομάδες. Ο άνθρωπος στέλνει 4ο club στον τελικό, σε λίγο θα δώσει το όνομά του στο τρόπαιο.

Από το 2009, όταν ο θεσμός από Κύπελλο UEFA, έγινε Europa League και το κατέκτησε η Σαχτάρ Ντόνετσκ του Μιρτσέα Λουτσέσκου, έχουν διεξαχθεί 17 τελικοί. Στους 6 από αυτούς, σε ποσοστό δηλαδή 31% φιναλίστ ήταν ομάδα του σήμερα 54χρονου προπονητή. Από τις προηγούμενες 16 version, ο Ουνάι το σήκωσε τις 4, έχει πανηγυρίσει δηλαδή στο 25% του σχετικά νεοσύστατου θεσμού.

Στα 108 ματς του στο Europa League, έχει 63% νίκες, ποσοστό που σύμφωνα με τα στατιστικά της Opta, καλύτερο έχουν μόνοι οι Τσόλο Σιμενόνε [80%] και Αντρέ Βίλας-Μπόας [64%]. Λίγο πριν οι δύο ομάδες ριχτούν στη μάχη για την κούπα στη Νο2 διοργάνωση της Ευρώπης, εμείς ρίχνουμε μια ματιά στους τελικούς που έφεραν τον Έμερι στο Πάνθεον της διοργάνωσης.

2014 | Σεβίλλη - Μπενφίκα 0-0 [4-2 πεν.]

Μια ντουζίνα χρόνια πέρασε από τότε που ο Ουνάι Έμερι σήκωσε το πρώτο του Europa. Η Σεβίλλη επικράτησε στα πέναλτι της Μπενφίκα έπειτα από 120 λεπτά χωρίς γκολ στο Τορίνο. Στον δρόμο προς τον πρώτο σερί τίτλο, οι Ανδαλουσιάνοι έδωσαν 18 αγώνες στη διοργάνωση αφού ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Όσκαρ Καρντόσο και Ροντρίγκο αστόχησαν στην ψυχοθφόρο διαδικασία και ο Κέβιν Γκαμεϊρό έβαλε το νικητήριο για την Σεβίλλη.

2015 | Σεβίλλη - Ντνίπρο 3-2

Μετά το Τορίνο, σειρά είχε η Βαρσοβία. Στις 27 Μαΐου, η Σεβίλλη πανηγύρισε το δεύτερο Europa League επικρατώντας της Ντνίπρο με 3-2. Οι Ουκρανοί είχαν κάνει την έκπληξη στους «4» αποκλείοντας την Νάπολι, ενώ στον τελικό προηγήθηκαν με τον Κάλινιτς. Τη δουλειά για την ομάδα του Έμερι έκαναν ο Κάρλος Μπάκα με δύο γκολ και ο Κριχόβιακ για τον δεύτερο σερί τίτλο, κάτι που το club πέτυχε για 2η φορά μετά την εποχή Χουάντε Ράμος, όταν ακόμα ήταν UEFA Cup.

2016 | Σεβίλλη - Λίβερπουλ 3-1

Στον τελικό της Βασιλείας, η Σεβίλλη συνάντησε την Λίβερπουλ για πρώτη φορά ever και σήκωσε τρίτη σερί κούπα. Δεν είχε ξαναγίνει ομάδα να παίξει σε 3 διαδοχικούς τελικούς στον θεσμό και μάλιστα νίκησε σε όλους. Οι Ανδαλουσιάνοι είχαν «πέσει» στο Europa League από το Champions League, όμως δεν χαλάστηκαν. Ο Στάριτζ άνοιξε το σκορ με γκολάρα, όμως στην επανάληψη ο Γκαμεϊρό ισοφάρισε στα 17 δευτερόλεπτα και ο Κόκε [όχι αυτός της Ατλέτικο] έβαλε δύο για το 3-1.

2019 | Άρσεναλ - Τσέλσι 1-4

Βαριά ήταν η μοναδική ήττα του Έμερι σε τελικό και αυτή ήρθε όταν βρισκόταν στον πάγκο της Άρσεναλ και αντιμετώπισε την Τσέλσι σε «εμφύλιο» στο Μπακού το 2019. Ο Βάσκος είχε αναλάβει τους Gunners στην αρχή της σεζόν αντικαθιστώντας τον μύθο του club, Αρσέν Βενγκέρ, όμως δεν κατάφερε να τους χαρίσει έναν τίτλο. Αντίθετα, οι Μπλε του Μαουρίτσιο Σάρι το σήκωσαν χάρη σε δύο γκολ του Εντέν Αζάρ και ένα από τους Ζιρού και Πέδρο.

2021 | Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1 [11-10 πεν.]

Και φτάνουμε στο σήμερα, όταν ο σήκωσε με 3η διαφορετική ομάδα χαρίζοντας στην Βιγιαρεάλ τον πρώτο τίτλο της. Το 2021 στο Γκντανσκ, το Κίτρινο Υποβρύχιο προηγήθηκε με τον Ζεράρ Μορένο, όμως ο Καβάνι ισοφάρισε για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αφού το 1-1 διατηρήθηκε, είχαμε 21 σερί εύστοχα πέναλτι, μέχρι που ήρθε η ώρα να εκτελέσει ο Ντε Χέα. Ο Ισπανός keeper νικήθηκε από τον Χερόνιμο Ρούλι και οι Amarillos, όπως και ο Έμερι, έγραψαν ιστορία…