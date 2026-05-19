Τέρνερ: «Οι διαιτητές είναι σαν την αστυνομία, αν τα βάλεις με έναν, τα βάζεις με όλους»

Ο Μάιλς Τέρνερ ήταν καλεσμένος στο podcast «Game Recognize Game», και αναφέρθηκε στους διαιτητές, παρομοιάζοντάς τους με... αστυνομικούς, λέγοντας πως εάν τα βάλεις με έναν, τα βάζεις με όλους.

«Πυρά» κατά των διαιτητών έριξε ο Μάιλς Τέρνερ στο podcast «Game Recognize Game». Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε, όχι μόνο στους άντρες διαιτητές αλλά και τις γυναίκες.

Αναλυτικά τα σχόλια του Τέρνερ:

Οι διαιτητές είναι σαν την αστυνομία. Αν τα βάλεις με έναν από αυτούς, τα βάζεις με όλους. Μένουν ενωμένοι. Είναι σαν το γνωστό «Δεν πρόκειται να λάβει καμία κλήση». Και το έχω δει να συμβαίνει στην πραγματικότητα. Είναι τρελό.

Θα δείτε ότι οι έμπειροι διαιτητές προστατεύουν ιδιαίτερα τους νεότερους διαιτητές. Αν επιτεθείτε σε έναν νεαρό διαιτητή ή τον βρίσετε, οι έμπειροι διαιτητές επεμβαίνουν αμέσως και ουσιαστικά σας αποβάλλουν από το παιχνίδι».

Για τις γυναίκες διαιτητές πρόσθεσε: «Αν τους αντιμετωπίσεις, οι βετεράνοι θα ταχθούν αμέσως με το μέρος τους και θα σου καταστρέψουν το παιχνίδι»