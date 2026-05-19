ΝΒΑ Draft: Δεν θεωρείται βέβαιο πως οι Ουίζαρντς θα επιλέξουν τον Ντιμπάντσα

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς είναι η ομάδα που κληρώθηκε να επιλέξει πρώτη στο φετινό Draft του ΝΒΑ, ωστόσο δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ποιος θα είναι ο εκλεκτός.

Οι Ουίζαρντς βγήκαν από το lottery να έχουν το πρώτο pick και όπως είναι λογικό, όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω τους και στην επιλογή που θα κάνουν.

Το τελευταίο διάστημα ο Έι Τζέι Ντιμπάντσα θεωρούταν το πρώτο φαβορί ώστε να γίνει το Νο1 pick, ωστόσο η ομάδα της Ουάσινγκτον δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν θα είναι αυτός ο εκλεκτός της, τσεκάροντας και τους υπόλοιπους υποψήφιους του Draft.

Οι υπόλοιποι που έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα είναι οι Νταρίν Πίτερσον, , Καμ Μπουζέρ και Κάλεμπ Ουίλσον, οι οποίοι βρίσκονται στα ραντάρ των Ουίζαρντς ως πιθανές Νο1 επιλογές.