ΝΒΑ Draft: Δεν θεωρείται βέβαιο πως οι Ουίζαρντς θα επιλέξουν τον Ντιμπάντσα

Οι Ουίζαρντς βγήκαν από το lottery να έχουν το πρώτο pick και όπως είναι λογικό, όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω τους και στην επιλογή που θα κάνουν.
Το τελευταίο διάστημα ο Έι Τζέι Ντιμπάντσα θεωρούταν το πρώτο φαβορί ώστε να γίνει το Νο1 pick, ωστόσο η ομάδα της Ουάσινγκτον δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν θα είναι αυτός ο εκλεκτός της, τσεκάροντας και τους υπόλοιπους υποψήφιους του Draft.
Οι υπόλοιποι που έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα είναι οι Νταρίν Πίτερσον, , Καμ Μπουζέρ και Κάλεμπ Ουίλσον, οι οποίοι βρίσκονται στα ραντάρ των Ουίζαρντς ως πιθανές Νο1 επιλογές.