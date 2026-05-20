Η νύχτα που η Άρσεναλ πήρε πίσω την ιστορία της

Εικοσιδύο ολόκληρα χρόνια «φαγούρας» και καζούρας ήταν πολλά, παρά πολλά και άπαντες στην Άρσεναλ γνώριζαν πως αυτό το κακόγουστο αστείο έπρεπε να τελειώσει. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου.

Για να δει κάποιος ένα τίτλο «Η Άρσεναλ είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας» έπρεπε να ανατρέξει σε δημοσιεύματα του 2004 και να να ξεθάψει αποκόμματα από εφημερίδες και περιοδικά. Αυτό άλλαξε το βράδυ της Τρίτης (19/5). Και δεν άλλαξε τυχαία, χρειάστηκε δουλειά, υπομονή, αφοσίωση και πίστη.

Η Άρσεναλ πέρασε πολλά, όπως και ο κόσμος της. Είδαν μια υπερομάδα να σηκώνει πρωτάθλημα αήττητη και έκτοτε αντίκρισαν το ιστορικό Highbury να πέφτει σαν τραπουλόχαρτο. Από εκείνη την στιγμή, το μακρινό 2007 και την 7η του Μάη, ήταν λες και μια ανώτερη δύναμη καταράστηκε την κόκκινη πλευρά του Λονδίνου να στερείται χαρές και επιτυχίες.

Η τρίτη και η τέταρτη θέση ήταν πάντα «δεδομένη», πριν ακολουθήσουν και κατατάξεις που δεν αρμόζουν σε έναν τέτοιο σύλλογο, όπωςως 5η, 6η, ακόμη και 8η. Ενώ ακόμη τέσσερις φορές, η δεύτερη θέση ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά. Διότι η Άρσεναλ έφτανε στην πηγή αλλά δεν έπινε νερό και έβλεπε πάντα κάποιον να της παίρνει την θέση στο θρόνο και να μοιάζει σαν ένας σκύλος που κυνηγάει την ουρά του.

Κάπου εκεί οι «Κανονιέρηδες» ξεκίνησαν να χάνουν την ταυτότητά τους, άρχισαν να γίνονται εύκολος στόχος για αστεία και έμοιαζε λες και ένα βαρύ πέπλο τους είχε σκεπάσει καθετί που να θυμίζει τις παλιές καλές εποχές.

Αυτό δεν ήταν άλλο από την επιτυχία των «Invincibles», οι οποίοι κατέκτησαν αήττητοι το πρωτάθλημα της σεζόν 2003-04. Μια επιτυχία που έμελλε να γίνει «κατάρα» για ολόκληρο τον σύλλογο, με την υπομονή να παίρνει θέση σε δύσκολες χρονιές και τον κόσμο να είναι πάντα εκεί.

Μια κατάρα ωστόσο που έσπασε μετά από 22 χρόνια, με τον Μικέλ Αρτέτα να έχει τον πρώτο λόγο, αφού είδε το οράμα του να παίρνει σάρκα και οστά. Η διοίκηση πίστεψε στο project του και εκείνος στους παίκτες του και σιγά - σιγά η σπίθα αναζωπυρώθηκε και έγινε πυρκαγιά.

Με υπομονή και επιμονή η Άρσεναλ κατάφερε να αφήσει πίσω της την νοσταλγία και την βαριά σκιά του 2004, να ξεφορτωθεί το φάντασμα των «invincibles», που για 22 ολόκληρα χρόνια στοίχειωνε την κάθε της προσπάθεια.

Τώρα πια η Άρσεναλ είναι στην κορυφή της Αγγλίας και ίσως ακόμη ορισμένοι φίλοι της να μην μπορούν να το πιστέψουν, όχι επειδή δεν το αξίζει, αλλά επειδή τόσα χρόνια είχαν μάθει μόνο να υπομένουν για μια τέτοια στιγμή.

Η στιγμή όμως έφτασε και είναι η πραγματικότητα. Πέρασαν χρόνια, στον πλανήτη Γη άλλαξαν πολλά, συνέβησαν άλλα τόσα. Και τώρα άπαντες στην Άρσεναλ (και οι φίλαθλοι της) δεν μπορούν παρά να κάτσουν αναπαυτικά και να γευτούν αυτό που τόσα χρόνια τους έλειπε, εκείνο που τόσα χρόνια δεν έλεγε να έρθει, μόνο που αυτή τη φορά, την νύχτα της Τρίτης, η ιστορία γράφτηκε αλλιώς.