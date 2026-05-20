Euroleague Final-4: Οι βετεράνοι αθλητές μπάσκετ στις εκδηλώσεις της Fan Zone στο Ζάππειο

Λίγα μόλις 24ωρα απομένουν έως το τζάμπολ του Euroleague Final Four Athens 2026, και η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός της Ευρώπης, σε μια διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και αναδεικνύεται σε γιορτή συμμετοχής, ισότητας και συμπερίληψης.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει θέσει από την πρώτη στιγμή ως κεντρικό άξονα της διοργάνωσης την καθολική συμμετοχή, μετατρέποντας το Final Four σε μια εμπειρία ανοιχτή σε όλους, χωρίς διακρίσεις. Το μήνυμα αυτό αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από τις δράσεις που θα φιλοξενηθούν στη Fan Zone στο Ζάππειο, όπου το μπάσκετ γίνεται κοινός τόπος συνάντησης για ανθρώπους κάθε ηλικίας και δυνατοτήτων. Σε ένα περιβάλλον που αναδεικνύει στην πράξη ότι στον αθλητισμό -και στη ζωή- δεν περισσεύει κανείς.

Συνάντηση για την συμμετοχή των βετεράνων αθλητών

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δημήτρης Φραγκάκης, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης», Χρήστο Λιαράκο, και τον Γενικό Γραμματέα, Σάββα Ανεστιάδη, κατά την διάρκεια της οποίας, εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων της Fan Zone του Ζαππείου, η συμμετοχή και των βετεράνων αθλητών μπάσκετ.

«Ο εργασιακός αθλητισμός αποτελεί ένα από τα πιο υγιή κύτταρα του ελληνικού μπάσκετ. Το ΕΚΑ Μπάσκετ “ Νίκος Γκάλης”, με τη μακρά του πορεία και τη σημαντική κοινωνική του προσφορά, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το Final Four της Αθήνας. Για εμάς, το Final Four Athens 2026 δεν είναι απλώς ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Είναι μια εμπειρία που μας χωρά όλους και οφείλει να εκφράζει όλους. Καλωσορίζουμε τους αθλητές του ΕΚΑ στις εκδηλώσεις μας στο Ζάππειο και προσκαλούμε το κοινό να τους γνωρίσει από κοντά» δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Φραγκάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Λιαράκος σημείωσε: «Ο εργασιακός αθλητισμός δεν αποτελεί απλώς μια μορφή εκτόνωσης, αλλά έναν ουσιαστικό κοινωνικό θεσμό, βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία. Η πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής συνιστά αναγνώριση της προσπάθειάς μας και επιβεβαιώνει ότι το μπάσκετ είναι πάνω απ’ όλα μια αφορμή για σύνδεση και συμμετοχή».

Για να προσθέσει ο κ. Ανεστιάδης: «Η συμμετοχή μας στις δράσεις του Final Four αποτελεί ιδανική προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Athens Maxibasketball 2026, που θα διεξαχθεί από 26 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου σε 15 γήπεδα της Αθήνας, με περισσότερες από 250 ομάδες και τουλάχιστον 3.000 βετεράνους αθλητές από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια σπουδαία διοργάνωση, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων».

Μία Fan Zone χωρίς αποκλεισμούς

Στις παράλληλες εκδηλώσεις της Fan Zone στο Ζάππειο που θα λειτουργήσει από την Πέμπτη 21/5 έως την Κυριακή 24/5, θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων:

Αθλητές μπάσκετ με αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ)

Αθλητές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ)

Μικτές ομάδες αγοριών και κοριτσιών μικρών ηλικιών (3 on 3)

Βετεράνοι αθλητές του ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης»