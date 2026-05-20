Το πρόγραμμα των ημιτελικών της Stoiximan GBL

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της Stoiximan Greek Basketball League, με το τζάμπολ να γίνεται στις 28 Μαΐου.

Στην τελική ευθεία μπαίνει και το ελληνικό πρωτάθλημα, με τις 4 ομάδες των ημιτελικών να ρίχνονται στη «μάχη» για 2 θέσεις στους τελικούς της Stoiximan Greek Basketball League.

Τα πρώτα παιχνίδια των σειρών του Ολυμπιακού με τον νικητή του ΑΕΚ-Άρης Betsson και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα γίνουν στις 28 Μαΐου, με τα Game 2 να διεξάγονται στις 30 του μήνα.

Την πρώτη του Ιουνίου τα τρίτα παιχνίδια των δύο σειρών, με το πρόγραμμα αν χρειαστούν κι άλλα ματς να γίνεται γνωστό αργότερα, ενώ υπενθυμίζουμε πως η πρόκριση είναι στις 3 νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 28 Μαΐου - Game 1

18:00 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

20:15 Ολυμπιακός - ΑΕΚ-/Άρης Betsson

Σάββατο 30 Μαΐου - Game 2

15:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

17:00 ΑΕΚ/Άρης Betsson - Ολυμπιακός

Δευτέρα 1 Ιουνίου - Game 3

Ολυμπιακός - ΑΕΚ/Άρης Betsson (Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ώρα)

20:15 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ