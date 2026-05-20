Το πρόγραμμα των ημιτελικών της Stoiximan GBL

Στην τελική ευθεία μπαίνει και το ελληνικό πρωτάθλημα, με τις 4 ομάδες των ημιτελικών να ρίχνονται στη «μάχη» για 2 θέσεις στους τελικούς της Stoiximan Greek Basketball League.
Τα πρώτα παιχνίδια των σειρών του Ολυμπιακού με τον νικητή του ΑΕΚ-Άρης Betsson και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα γίνουν στις 28 Μαΐου, με τα Game 2 να διεξάγονται στις 30 του μήνα.
Την πρώτη του Ιουνίου τα τρίτα παιχνίδια των δύο σειρών, με το πρόγραμμα αν χρειαστούν κι άλλα ματς να γίνεται γνωστό αργότερα, ενώ υπενθυμίζουμε πως η πρόκριση είναι στις 3 νίκες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Πέμπτη 28 Μαΐου - Game 1
18:00 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
20:15 Ολυμπιακός - ΑΕΚ-/Άρης Betsson
Σάββατο 30 Μαΐου - Game 2
15:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
17:00 ΑΕΚ/Άρης Betsson - Ολυμπιακός
Δευτέρα 1 Ιουνίου - Game 3
Ολυμπιακός - ΑΕΚ/Άρης Betsson (Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ώρα)
20:15 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ