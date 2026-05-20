Καταπέλτης η ΡΑΣ: Καθίσματα τρένων χωρίς πιστοποιήσεις πυραντοχής και κράτος χωρίς σχέδιο διαχείρισης θυμάτων

Ελλείψεις σε πιστοποιήσεις πυρασφάλειας, κενά ελέγχων και επικίνδυνες αστοχίες στην πυραντοχή των καθισμάτων, τα οποία διαθέτουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train ακόμα και σήμερα, πάνω από τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών με τα 57 θύματα, διαπίστωσε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Ύστερα από τις «μαύρες τρύπες» για την πυραντοχή των καθισμάτων που είχε εντοπίσει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), και το πόρισμα της Αρχής εγείρει νέα σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα μας.

Την ίδια στιγμή η Αρχή καταγράφει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο σε δεύτερη απόφασή της ότι η Ελλάδα ούτε την περίοδο του τραγικού συμβάντος, αλλά ούτε και σήμερα διαθέτει ένα στοιχειώδες οργανωμένο πλαίσιο διαχείρισης θυμάτων και συγγενών σε περίπτωση δυστυχήματος με πολλαπλές απώλειες.

Για τον λόγο αυτό καλεί μάλιστα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να νομοθετήσει σχετικά με τα ζητήματα αποζημιώσεων θυμάτων και οικογενειών και να μην αντιμετωπίζει το θέμα «ad hoc, όπως συνέβη στην περίπτωση των Τεμπών».

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