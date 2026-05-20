Mango: Πώς τα κινητά «πρόδωσαν» τον Τζόναταν Άντικ για τον θάνατο του πατέρα του

Νέες αποκαλύψεις γύρω από τη σύλληψη του γιου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Mango, Ισάκ Αντικ, έρχονται διαρκώς στο φως της δημοσιότητας.

Ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ θεωρείται ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2024, πέφτοντας από γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

O αντιπρόεδρος της Mango έφθασε χθες στο δικαστήριο του Μαρτορέλ, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τη Βαρκελώνη, λίγο πριν από τις 14:00 ώρα Ελλάδας, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και με χειροπέδες. Ο δικαστής όρισε εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ και τον διέταξε να παραδώσει το διαβατήριό του, απαγορεύοντάς του να φύγει από την περιοχή.

Ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας, που άρχισε με την υπόθεση του ατυχήματος και γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.

Πώς οι Αρχές έφτασαν στον γιο του ιδρυτή της Mango

Ο Τζόναθαν Άντικ συνόδευε τον πατέρα του στις 14 Δεκεμβρίου 2025, όταν αυτός έπεσε από έναν γκρεμό στα όρη Μονσεράτ, όπου είχαν πάει μία εκδρομή.

Ήταν μία πτώση για την οποία οι αστυνομικοί, από την πρώτη στιγμή θεωρούσαν ότι είχε πολλές ασάφειες.

Ο θάνατος του επιχειρηματία -γεννημένου στην Κωνσταντινούπολη σε οικογένεια Εβραίων της Θεσσαλονίκης- σε ηλικία 71 ετών αρχικά είχε χαρακτηριστεί ατύχημα, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονταν, με τον 44χρονο γιο του να θεωρείται ύποπτος.

Από την πρώτη στιγμή η Αστυνομία είχε κατασχέσει ως στοιχείο το κινητό τηλέφωνο του γιου και χάρη σε αυτό αποκαλύφθηκε πως, λίγες μέρες πριν την τραγωδία, ο Τζόναθαν είχε επισκεφτεί την ίδια τοποθεσία. Όπως ισχυρίστηκε, το έκανε για να προετοιμάσει την εκδρομή.

Οι δύο συσκευές τηλεφώνου του θύματος και του κατηγορούμενου λειτουργούν σαν "μαύρο κουτί", γιατί αποκαλύπτει στους ερευνητές κινήσεις, στοιχεία και τοποθεσίες.

Σύμφωνα με τις έρευνες πατέρας και γιος είχαν συγκρούσεις στο παρελθόν, ειδικά όταν ο Ισάκ Άντικ αποφάσισε να παραδώσει στον Τζόναθαν τα ηνία της εταιρείας αξίας 4,5 δισ. ευρώ το 2014. Αυτή η βιαστική απόφαση σύμφωνα με την El Pais δεν λειτούργησε και έπειτα από οικονομικές απώλειες ο Ισάκ αναγκάστηκε να αναλάβει και πάλι.

Οι οικογενειακές σχέσεις οξύνθηκαν μετά τον θάνατο του επιχειρηματία.

Πηγή: thetoc.gr

