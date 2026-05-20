Betsson: Τo Final 4 της Ευρωλίγκας είναι εδώ με απίστευτα μακροχρόνια στοιχήματα!

Το Final 4 της Ευρωλίγκας είναι η κορυφαία στιγμή της σεζόν και φέτος η δράση αναμένεται πιο εντυπωσιακή από ποτέ αφού η διοργάνωση πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια ρίχνονται στη μάχη για την κορυφή της Ευρώπης, σε ένα τριήμερο γεμάτο ένταση, μεγάλες προσωπικότητες και αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές στην Betsson.

Οι ειδικές αγορές του Final 4 καλύπτουν κάθε πιθανό σενάριο. Από τον νικητή της διοργάνωσης και τον MVP, μέχρι πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, τρίποντα, κοψίματα και κλεψίματα παικτών, η Betsson προσφέρει δεκάδες επιλογές για όσους θέλουν να ζήσουν κάθε κατοχή ακόμα πιο έντονα.

Στην αγορά του τροπαίου, ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της EuroLeague με απόδοση 2.15, ενώ ακολουθούν η Φενέρμπαχτσε στο 4.00, η Ρεάλ Μαδρίτης στο 4.50 και η Βαλένθια στο 5.00.

Την ίδια ώρα, στην αγορά για τον MVP του Final 4, ο Σάσα Βεζένκοβ προσφέρεται στο 3.00, με τους Νίκολα Μιλουτίνοβ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να ακολουθούν στο 8.00. Ο Ζαν Μοντέρο βρίσκεται στο 9.00, ο Φακούντο Καμπάτσο στο 10.00 και ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ στο 11.00.

Ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές ειδικές αγορές βρίσκεται το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να σκοράρει 100 ή περισσότερους πόντους στον ημιτελικό του Final 4 σε απόδοση 10.00, ενώ το σενάριο νίκης των «ερυθρόλευκων» με buzzer beater προσφέρεται στο εντυπωσιακό 40.00. Παράλληλα, το να σκοράρει ο Σάσα Βεζένκοβ 30 ή περισσότερους πόντους στον ημιτελικό βρίσκεται στο 10.00, ενώ η αγορά για κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό μαζί με ανάδειξη του Βεζένκοβ ως MVP προσφέρεται στο 3.50.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγορές που αφορούν τους πάγκους των ομάδων. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας να αποβληθεί στον ημιτελικό βρίσκεται στο 5.00, ενώ το ενδεχόμενο τόσο ο Έλληνας τεχνικός όσο και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να δεχτούν τουλάχιστον μία τεχνική ποινή προσφέρεται επίσης στο 5.00.

Στις αγορές για περισσότερους πόντους στο σύνολο του Final 4, ο Σάσα Βεζένκοβ είναι το μεγάλο φαβορί στο 3.00, με τον Ζαν Μοντέρο να ακολουθεί στο 6.00, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο 7.00 και τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ στο 8.00. Από κοντά βρίσκονται επίσης οι Μάριο Χεζόνια στο 9.00 και Φακούντο Καμπάτσο στο 11.00.

Σε επίπεδο ομάδων, οι αγορές γίνονται ακόμα πιο εξειδικευμένες. Για τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Βεζένκοβ προσφέρεται στο 1.50 για να σημειώσει τους περισσότερους πόντους της ομάδας στο Final 4, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο 2.40 και ο Εβάν Φουρνιέ στο 4.00.

Στα ριμπάουντ, ο Νίκολα Μιλουτίνοβ βρίσκεται στο 1.75 και ο Βεζένκοβ στο 2.00, ενώ στις ασίστ ο Τόμας Γουόκαπ είναι το απόλυτο φαβορί στο 1.35. Στα εύστοχα τρίποντα προηγείται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο 1.65, μπροστά από τον Εβάν Φουρνιέ στο 2.30 και τον Βεζένκοβ στο 3.00.

Στη Φενέρμπαχτσε, ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ είναι το φαβορί για περισσότερους πόντους στο 1.80, με τον Γουέιντ Μπόλντουιν να ακολουθεί στο 2.50. Στα ριμπάουντ προηγείται ο Κεμ Μπιρτς στο 2.00 και ο Νικολό Μέλι στο 2.50, ενώ στις ασίστ ο Γουέιντ Μπόλντουιν βρίσκεται στο 1.65. Για τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς προσφέρεται στο 1.50.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μάριο Χεζόνια βρίσκεται στο 1.85 για περισσότερους πόντους, ενώ ο Τρέι Λάιλς ακολουθεί στο 2.00. Στα ριμπάουντ, ο Ουσμάν Γκαρούμπα είναι το φαβορί στο 1.80, ενώ στις ασίστ ο Φακούντο Καμπάτσο κυριαρχεί στο 1.25.

Αντίστοιχα, στη Βαλένθια, ο Ζαν Μοντέρο κυριαρχεί σχεδόν σε κάθε επιθετική αγορά. Προσφέρεται στο 1.55 για περισσότερους πόντους, στο 1.35 για περισσότερες ασίστ και στο 1.65 για περισσότερα εύστοχα τρίποντα. Δίπλα του βρίσκονται οι Μπράνκου Μπάντιο, Κάμερον Τέιλορ και Ντάριους Τόμπσον, σε αγορές που δείχνουν πόσο σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι περιφερειακοί της ισπανικής ομάδας στο Final 4.

Το Final 4 είναι μια διοργάνωση που κρίνεται στις λεπτομέρειες. Ένα μεγάλο τρίποντο, ένα κρίσιμο ριμπάουντ, ένα κλέψιμο ή μια τεχνική ποινή μπορούν να αλλάξουν την ιστορία ενός αγώνα. Και γι’ αυτό η Betsson έχει δημιουργήσει ένα πλήρες μπασκετικό περιβάλλον ειδικών αγορών που καλύπτει κάθε πιθανό σενάριο.

