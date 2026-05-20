Συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Τσους Μπουένο ενόψει Final Four

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είχε συνάντηση με τον CEO της Euroleague με αφορμή φυσικά το Final Four που θα διεξαχθεί στο «T-Center».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Σπουδαία συνάντηση με τον Τσους Μπουένο ενόψει του F4 της EuroLeague που έρχεται στην Αθήνα. Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας».
Great meeting with Chus Bueno ahead of the EuroLeague F4 coming to Athens. A major event for Greece, with millions of fans watching across more than 200 countries. We look forward to welcoming athletes, supporters, media and to showcasing Athens’ hospitality, dynamism and energy. pic.twitter.com/YkY1k8NgE8— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 20, 2026