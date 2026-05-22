Η ατάκα του Νόλε στη Σάκκαρη: «Θα πάρω υπηκοότητα!»

Νόβακ Τζόκοβιτς και Μαρία Σάκκαρη συνεργάστηκαν με επιτυχία στη βραδιά του Γκαέλ Μονφίς στο Roland Garros και ο Σέρβος έκανε πλάκα με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

«Μου είπε ότι θα πάρει υπηκοότητα για να παίξουμε μαζί στους Ολυμπιακούς Αγώνες!», ανέφερε γελώντας στο SDNA η Μαρία και στη συνέχεια μίλησε για την εμπειρία δίπλα στον Σέρβο θρύλο.

«Είναι τρομερός ο τύπος, είναι πολύ χαρισματικός. Στην αρχή είχα λίγο άγχος, γιατί ξύπνησα και το πρωί με ένα νευροκαβαλίκεμα και πονούσα πάρα πολύ! Και ήρθε να μου ενημερώσει ότι θα παίξουμε μαζί και είπα "τέλεια, δεν μπορώ να κουνηθώ". Είχε πολλή πλάκα και ήταν πάρα πολύ ωραίο που έγινε όλο αυτό για τον Γκαέλ (Μονφίς), γιατί πραγματικά το αξίζει και με το παραπάνω».

Μαρία και Νόλε έφτασαν ως τον τελικό του μίνι «τουρνουά», αλλά ηττήθηκαν από τον Γκαέλ Μονφίς και την Ελίνα Σβιτολίνα.

Η 30χρονη Ελληνίδα ετοιμάζεται για τον πρώτο της αγώνα στο Παρίσι, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα.