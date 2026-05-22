Πλακιάς: «Ούτε ένας συγγενής δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού»

Όπως αναφέρει ιδιαίτερη εντύπωση του έκανε «η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:
«Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της @mkaristianou ή το T-shirt του @AvgerinosMoscow ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν. Έτσι και αλλιώς αυτά δεν με αφορούν μιας και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα ΤΕΜΠΗ και η αναφορά σε αυτά . Εμένα εντύπωση μου έκανε κοιτάζοντας με μια ματιά την διακήρυξη του κινήματος ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα , και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τις δημόσιες μεταφορές. Όπως και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα . Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ μια ΜΑΝΑ ένας ΑΔΕΡΦΟΣ μια ΑΔΕΡΦΗ ένας ΓΙΟΣ μια ΚΟΡΗ ένας ΣΥΖΥΓΟΣ τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ!!»
Πηγή: cnn.gr