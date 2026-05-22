Ο απολογισμός της Φασούλα στο δεύτερο παιχνίδι της με το Τορόντο

Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πρωταθλήματος του WNBA, η διεθνής σέντερ Μαριέλλα Φασούλα, η οποία ανήκει στο ρόστερ των Τορόντο Τέμπο, αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που τής δίνεται από την προπονήτριά της, Σάντυ Μπροντέλο, και δείχνει τις αγωνιστικές δυνατότητές της.

Η Ελληνίδα παίκτρια, η οποία την περίοδο 2026-2027 θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της A1 κατηγορίας με τον Αθηναϊκο Qualco, μετά το ντεμπούτο της στο WNBA στις 8 Μαΐου, σήμερα (22/5) τα ξημερώματα αγωνίστηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τις Μινεσότα Λινξ, όπου οι Τέμπο ηττήθηκαν με σκορ 72-100.

Η Μαριέλλα Φασούλα έπαιξε 11 λεπτά και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 4 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 κοψίματα. Πρώτη σκόρερ για τις Τέμπο -οι οποίες αγωνίστηκαν χωρίς τις Νιάρα Σάμπαλι και Τζούλι Αλεμάντ- ήταν η Κία Νερς (23 π.) με τη «ρούκι» στο WNBA και επιλογή των Τέμπο στο εφετινό ντραφτ, Κίκι Ράις, να την ακολουθεί (11 π.), ενώ από τις Λινξ, πέντε παίκτριες σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τις Κάλντγουελ και Κ. Ουίλιαμς να σημειώνουν τους περισσότερους (16 και 15 πόντοι αντίστοιχα).

Στον επόμενο αγώνα, αύριο (23/5) η πρωτοεμφανιζόμενη στο WNBA εκπρόσωπος του Καναδά, θα υποδεχθεί στο Coca-Cola Coliseum τις Πόρτλαντ Φάιερ, τη δεύτερη ομάδα η οποία φέτος μετέχει για πρώτη φορά στο επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών.

Οι Τέμπο, μέχρι σήμερα έχουν αφήσει αρκετά θετικές εντυπώσεις με ρεκόρ 3 νίκες και 3 ήττες.