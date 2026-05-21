«Κλείδωσε»: Με Ράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς το Ολυμπιακός-Φενέρ

Και Ράντοβιτς στο κύκνειο άσμα της καριέρας του, αλλά και Περούγκα με Νέντοβιτς όρισε η Ευρωλίγκα για τον πρώτο ημιτελικό στο Telekom Center.

Τρεις διαιτητές που θεωρούνται από τον Ιερεθουέλο «υψηλού επιπέδου» ανακοίνωσε για τη διαιτητική τριάδα στο Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00), δείχνοντας πως όλα πηγαίνουν με βάση τον σχεδιασμό που έχει κάνει από την αρχή της σεζόν.

Έτσι, τον πρώτο χρονικά ημιτελικό θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Κάρλος Περούγκα και Μίλαν Νέντοβιτς, ονόματα γνώριμα που έχουν παίξει τον δικό τους ρόλο στη φετινή Ευρωλίγκα.

Θυμίζουμε ότι ο Ράντοβιτς (μαζί με τον Ντιφαλά) ήταν σε ειδική αποστολή στο Game 4 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια που έκρινε τελικά τον αποκλεισμό του «τριφυλλιού» από το Final Four, ενώ ο Νέντοβιτς σφύριξε τρία από τα πέντε ματς της σειράς των playoffs των «πρασίνων» με την ισπανική ομάδα.

Τον βραδινό ημιτελικό ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ (22/5, 21:00), θα σφυρίξουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μεχντί Ντιφαλά, Όλεγκς Λάτισεβς.