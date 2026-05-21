Ντε Λαρέα: «Η συγκέντρωση είναι το πιο σημαντικό απέναντι στη Ρεάλ, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση»

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Ντε Λαρέα στην κάμερα της NOVA:
«Έχουμε έρθει για διαφορετικού είδους παιχνίδια τώρα στο «T-Center», δεν έχουν σχέση τα παιχνίδια που παίξαμε στα play-offs, είναι τελείως διαφορετική η διαδικασία τώρα.
Η ψυχολογία μας μετά το πέμπτο παιχνίδι που καταφέραμε να κερδίσουμε στα play-offs μας βοηθάει πολύ για να παίξουμε τέτοιου είδους παιχνίδια, η ομάδα νομίζω ότι είναι σε πολύ κατάσταση.
Απέναντι στη Ρεάλ πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σωστά, αλλά νομίζω η συγκέντρωση που πρέπει να έχουμε είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι».