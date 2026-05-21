Ντε Λαρέα: «Η συγκέντρωση είναι το πιο σημαντικό απέναντι στη Ρεάλ, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση»

Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα σε δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA ενόψει του ημιτελικού απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης για το fInal-4 της Αθήνας, στάθηκε στην συγκέντρωση που πρέπει έχει η ομάδα του, ενώ ανέφερε πως η ομάδα του είναι σε πολύ κατάσταση.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Ντε Λαρέα στην κάμερα της NOVA:

«Έχουμε έρθει για διαφορετικού είδους παιχνίδια τώρα στο «T-Center», δεν έχουν σχέση τα παιχνίδια που παίξαμε στα play-offs, είναι τελείως διαφορετική η διαδικασία τώρα.

Η ψυχολογία μας μετά το πέμπτο παιχνίδι που καταφέραμε να κερδίσουμε στα play-offs μας βοηθάει πολύ για να παίξουμε τέτοιου είδους παιχνίδια, η ομάδα νομίζω ότι είναι σε πολύ κατάσταση.

Απέναντι στη Ρεάλ πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σωστά, αλλά νομίζω η συγκέντρωση που πρέπει να έχουμε είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι».