Το πρόγραμμα των Final-4 σε άνδρες και γυναίκες

Η European Aquatics ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των Final-4 του LEN Champions League ανδρών και γυναικών, τα οποία θα πραγματοποιηθούν φέτος παράλληλα στη Μάλτα, από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου.

Ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει και στις δύο διοργανώσεις, με τις ομάδες ανδρών και γυναικών να δίνουν τους ημιτελικούς τους στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Οι γυναίκες του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσουν στις 10 Ιουνίου τη Ματαρό, ενώ οι άνδρες μία ημέρα αργότερα θα κοντραριστούν με την Προ Ρέκο για μία θέση στον τελικό.

Το πρόγραμμα των αγώνων

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Τετάρτη 10/6 – Ημιτελικοί

20:00 Φερεντσβάρος – Σαντ Αντρέου

22:00 Ματαρό – Ολυμπιακός

Παρασκευή 12/6

20:00 Μικρός τελικός

22:00 Τελικός

ΑΝΔΡΕΣ

Πέμπτη 11/6 – Ημιτελικοί

20:00 Μπαρτσελονέτα – Φερεντσβάρος

22:00 Προ Ρέκο – Ολυμπιακός

Σάββατο 13/6