Σιδηροηλίας: «Η φετινή πορεία ήταν κάτι που το περιμέναμε και το επιδιώξαμε, ευλογία αυτή η σεζόν για εμένα»

Ο γκαρντ-φόργουορντ της Μυκόνου, Γιάννης Σιδηροηλίας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την παρθενική σεζόν της Μυκόνου στη GBL: «Για ‘μένα προσωπικά, η χρονιά αυτή ήταν 10/10, γιατί δε θυμάμαι ξανά ομάδα που έχει ανέβει από την Elite League στη GBL να καταφέρνει να μείνει στην κατηγορία σχετικά εύκολα και να μπαίνει και στα play-offs. Μάλιστα, αυτό ήταν κάτι που είχαμε θέσει και σαν στόχο από το καλοκαίρι».

Για το αν περίμεναν μέσα στη χρονιά την κατάληξη αυτή: «Ήταν κάτι που το περιμέναμε αλλά και το επιδιώξαμε κιόλας. Τα πήγαμε πολύ καλά στον 1ο γύρο, όπως εξίσου καλά τα πήγαμε και στον 2ο και καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Για τους αρχικούς στόχους της Μυκόνου μπαίνοντας στη φετινή σεζόν: «Όταν μαζευτήκαμε όλοι μαζί στην Αθήνα για την προετοιμασία, ρωτούσε ο κοουτς τον καθένα μας “Τι πιστευεις θα πετύχουμε φέτος;”. Εγώ είχα πει την οκτάδα του πρωταθλήματος και αυτό είπαν και τα περισσότερα παιδιά. Ήταν ένας κοινος στόχος, δουλέψαμε πολύ και τον πετύχαμε. Δυσκολίες υπήρχαν στην αρχή, γιατί το γήπεδο αργησε να ετοιμαστεί, την περισσότερη προετοιμασία την περάσαμε στην Αθήνα, μετά στο Καρπενήσι, μετά λίγο στην Καρδίτσα, αλλά όταν είσαι στην ίδια “σελίδα” με όλους και το κλίμα είναι ωραίο όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα».

Για το ποια ήταν η στιγμή που ένιωσαν σίγουροι πως θα πετύχουν τον στόχο τους: «Νομίζω ότι στον 2ο γύρο που νικήσαμε τον Ηρακλή και στην ουσία είχαμε εξασφαλίσει την παραμονή μας. Εκεί είπαμε “Πάμε για το βήμα παραπάνω” και μετά που νικήσαμε και το Μαρούσι ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι θα μπούμε στα play-offs».

Για το ποια στιγμή κρατάει από τη φετινή σεζόν: «Aν κρατούσα μια στιγμή απο τη σεζόν θα ήταν η νίκη μεσα στο “Iβανώφειο” τη 2η αγωνιστική του 1ου γύρου. Ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας στην κατηγορία, σε μια απο τις πιο “καυτές” έδρας και παρ’ όλα αυτά καταφέραμε και νικήσαμε εκτός έδρας».

Για τον προπονητή της ομάδας, Βαγγέλη Ζιάγκο: «Ο κόουτς έχει την απόλυτη στήριξη της διοίκησης. Του έδωσαν τα κλειδιά της ομάδας και τους έβγαλε ασπροπρόσωπους. Η ομάδα κράτησε δύο παιδιά από πέρυσι, πήρε και κάποια παιδιά με εμπειρία από τη GBL και έγινε και πολύ καλή επιλογή στους αμερικάνους».

Για το πώς βρέθηκε ο ίδιος στην Μύκονο και πώς κύλησε η φετινή χρονιά σε προσωπικό επίπεδο: «Ήταν κάτι που προέκυψε τελευταία στιγμή. Ήρθα για να συμπληρώσω και εγώ το ρόστερ και με τις συγκυρίες και όλα αυτά κατάφερα να είμαι βασικό κομμάτι της ομάδας. Ήταν ευλογία για ‘μένα αυτή η χρονιά, γιατί ξανά ήμουν στη GBL και στο παρελθόν αλλά δε μου είχαν δοθεί τόσες ευκαιρίες».

Για το μέλλον του και την προοπτική να αγωνιστεί στην Ευρώπη η ομάδα: «Είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω να μείνω στην ομάδα. Πιστεύω η Ευρώπη θα είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα, γιατί θα καταφέρουμε να προσεγγίσουμε και πιο εύκολα Αμερικανούς. Και για εμάς φυσικά τα περισσότερα παιχνίδια είναι κάτι που το θέλουμε, γιατί μάς αρέσει να παίζουμε».

Για τη λειτουργία της ομάδας: «Έγιναν βήματα προσεγμένα, όλοι οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα δούλεψαν πολύ σκληρά και αξίζει και ένα μεγάλο “μπράβο” σε όλη τη διοίκηση και στους δύο προέδρους, τον κ. Αγγελετάκη και τον κ. Δακτυλίδη, που έκαναν την υπέρβαση».