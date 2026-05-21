Πέρασε εύκολα από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα και έκλεισε θέση στους τελικούς η Παρτίζαν

Η Παρτίζαν πέρασε από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα (78-89), έκανε το 2-0 στα ημιτελικά της Αδριατικής λίγκας και έκλεισε θέση για τους τελικούς, όπου περιμένει την Ντουμπάι ή την Μπουντούτσνοστ.

Η Παρτίζαν από το πρώτο ημίχρονο έδειξε πως θα ήταν το «αφεντικό» της αναμέτρησης, καθώς ξέφυγε με +12 (16-28) και έφτασε μέχρι και το +17 (22-39). Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Πεναρόγια πήρε απόσταση +20 (46-60), δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στο παιχνίδι, και στο τέλος έφτασε στη νίκη - πρόκριση για τους τελικούς της Αδριατικής λίγκας με 78-89.

Για τον Ερυθρό Αστέρα, κορυφαίοι της βραδιάς ήταν οι Τζάρεντ Μπάτλερ, ο οποίος πέτυχε 10 πόντους, Tζόελ Μπολομπόι με 12πόντους, 6 ριμπάουντ και Τζόρνταν Νουόρα που τελείωσε το παιχνίδι με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Για την Παρτίζαν, ο Μπρούνο Φερνάντο έκανε μεγάλο παιχνίδι, πετυχαίνοντας 19 πόντους μαζί με 6 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Στέρλινγκ Μπράουν με 16 πόντους, και Ντίλαν Οσετκόφσκι με 17 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο Νικ Καλάθης αγωνίστηκε για 14:36', πετυχαίνοντας 5 πόντους, μαζί με 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 16-28, 33-49, 53-67, 78-89