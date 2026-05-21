Άρης: Δεύτερο ban από την FIFA - Καμία ανησυχία από τους κύκλους της ΠΑΕ

Τη διαχείριση ενός ακόμη ban καλείται να διαχειριστεί η ΠΑΕ Άρης, ώστε να μην έχει προβλήματα στη μεταγραφική περίοδο…

Μετά το πρώτο ζήτημα, που προέκυψε στις 31/3, όταν είχε αναρτηθεί στο σάιτ της FIFA ban κατά της ΠΑΕ Άρης, το οποίο αφορούσε σε εκκρεμότητες με ατζέντη, που συνεργάστηκαν οι κιτρινόμαυροι σε προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, από σήμερα, δύο μήνες μετά, προκύπτει και 2ο.

Το νέο ban έχει και πάλι την σημείωση, πως “ισχύει μέχρι την άρση του" και αφορά σε δικηγόρο που εκπροσωπεί το γραφείο μάνατζερ του ίδιου παίκτη, ο οποίος έπαιξε στο παρελθόν στον Άρη.

Η ΠΑΕ Άρης τονίζει από την πλευρά της ότι:

“Πρόκειται για διαφορές οφειλών με ατζέντη και δικηγόρο, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με εκκρεμότητες προς παίκτη ή παίκτες και διαβεβαιώνει ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα διευθετηθούν, προκειμένου η ομάδα να προχωρήσει απρόσκοπτα στις μεταγραφές του καλοκαιριού”.