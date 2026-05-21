ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις σύστασης προανακριτικής για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ολοκληρώθηκε απόψε η μυστική ψηφοφορία στην αίθουσα της Ολομέλειας, με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας να απορρίπτονται.

Σε ότι αφορά τον Σπήλιο Λιβανό, ψήφισαν συνολικά 286 βουλευτές. 280 ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα, πέντε άκυρα και ένα λευκό. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127 βουλευτές, κατά 152 βουλευτές και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών». Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ ψήφισαν 128 βουλευτές και κατά 152 βουλευτές.

Για την Φωτεινή Αραμπατζή ψήφισαν συνολικά 285 βουλευτές, με τα 283 ψηφοδέλτια να είναι έγκυρα, ένα άκυρο και ένα λευκό. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129 βουλευτές και κατά 152 βουλευτές. Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ ψήφισαν 130 βουλευτές και κατά 152 βουλευτές.

Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, «στην ψηφοφορία δεν μετέχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, αν είναι Βουλευτής», δηλαδή δεν ψήφισε για τη δική της υπόθεση, η Φωτεινή Αραμπατζή.

