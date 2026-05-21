Συμβόλαιο ανταμοιβή στον game changer Κασαμπαλή: Τον «έδεσε» για μια τριετία ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θωρακίζει κι άλλο τον κορμό του, καθώς στην πρωταθληματική βάση παικτών προσθέτει σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ένα ακόμα όπλο για μια τριετία: Τον Σταύρο Κασαμπαλή.

Άγκυρα στο τριφύλλι ρίχνει ο 31χρονος πασαδόρος που αποτελεί κλειδί σε όλες τις δύσκολες στιγμές, είτε αντικαθιστώντας τον βασικό Σπίριτο είτε με τα φαρμακερά σερβίς που εξολοθρεύουν τις αντίπαλες υποδοχές σε δύσκολες στιγμές.

Ο Παναθηναϊκός εκτιμώντας στον μέγιστο βαθμό τις υπηρεσίες του αθλητή, την αφοσίωση του και την καθοριστική συμβολή του στα back2back πρωταθλήματα, ως game changer, έδωσε τριετές κλειστό συμβόλαιο στον εκρηκτικό Κασαμπαλή και σε μια δύσκολη θέση μπορεί να έχει ήσυχο το κεφάλι του ως το 2029.

Ο άνθρωπος που «στα δύσκολα σηκώνει μανίκια, όταν άλλοι σηκώνουν μύτες», κατά δήλωσή του, θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα με το τριφύλλι για ακόμα τρία χρόνια.