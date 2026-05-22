Το κλάμα του Κριστιάνο για το πρώτο του πρωτάθλημα με την Αλ Νασρ (vid)

Ο CR7 μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση ενός τροπαίου, με τον Κριστιάνο να βγάζει όλα τα έντονα συναισθήματα του μετά το τέλος του ματς με την Νταμάκ (4-1).
Ο 41χρονος σούπερ σταρ, μετράει πλέον 37 τίτλους στην μυθική καριέρα του και πλέον ετοιμάζεται για την συμμετοχή στο τελευταίο του Mundial με την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας.
41 years old. 973 goals. 37 trophies.— TC (@totalcristiano) May 21, 2026
