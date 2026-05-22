Το ξέσπασμα των παικτών της Μπριζ όταν έμαθαν ότι είναι πρωταθλητές (vid)

Η Κλαμπ Μπριζ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Βέλγιο μετά το το ισόπαλο 2-2 στην έδρα της Μαλίν.

Οι ποδοσφαιριστές της Μπριζ, μάλιστα χρειάστηκε να περιμένουν λίγα λεπτά για να στεφθούν και μαθηματικά πρωταθλητές, αφού την ίδια ώρα αγωνιζόταν και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην έδρα της Γάνδης.

Το ματς της Μπριζ με την Μαλίν ολοκληρώθηκε πιο γρήγορα και οι ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων περιμέναν με αγωνία την λήξη του αγώνα στην Γάνδη, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου.

Μόλις ενημερώθηκαν ότι η Σεν Ζιλουάζ γκέλαρε μένοντας στο 0-0, ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς και έτρεξαν στην εξέδρα των οπαδών της Μπριζ για να πανηγυρίσουν μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος.