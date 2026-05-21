Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας: Πού θα χτυπήσουν οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Αναλυτικοί χάρτες

Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με την ατμοσφαιρική διαταραχή που επηρεάζει την Ευρώπη να φέρνει έντονη καιρική αστάθεια και στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5) και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μεγάλο μέρος της χώρας -συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης- θα βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρών φαινομένων.

Εντείνεται η αστάθεια στη χώρα από την Παρασκευή

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη αναμένεται να ενισχύσει τις συνθήκες καιρικής αστάθειας που ήδη επικρατούν στη χώρας μας.

Έτσι, από την Παρασκευή 22/05 έως τουλάχιστον τη Δευτέρα 25/05, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ ευνοείται η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται τόσο ο νομός Αττικής και η πόλη της Αθήνας, όσο και ο νομός και η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στους προγνωστικούς χάρτες παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός του τριώρου 15:00-18:00 για την Παρασκευή 22/05 και ο αθροιστικός υετός του τριώρου 12:00-15:00 για το Σάββατο 23/05 σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Με κίτρινα εικονίδια κεραυνών σημειώνονται οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης ηλεκτρικών εκκενώσεων (καταιγίδων).

