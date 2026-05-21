Με Χάαλαντ και Έντεγκααρντ η αποστολή της Νορβηγίας για το Mundial

Ο 23χρονος, που δεν έχει ακόμη διεθνή συμμετοχή, επιλέχθηκε από τον Σολμπάκεν έπειτα από μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία επιλογής τερματοφυλάκων που κατέληξε με την τελική «έγκριση» την Πέμπτη (21/5).
Στην αποστολή, όπως αναμενόταν, βρίσκονται τα μεγάλα αστέρια της ομάδας, με τον αρχηγό Μάρτιν Έντεγκααρντ, που μόλις κατέκτησε την Premier League με την Άρσεναλ, και τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι να αποτελούν την αιχμή του δόρατος.
Η 26άδα της Νορβηγίας για το Μουντιάλ 2026
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Όριαn Νίλαντ Σεβίλλη
Έγκιλ Σέλβικ Γουότφορντ
Σάντερ Τάνγκβικ Αμβούργο
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Κρίστοφερ Βασμπάκ Άγιερ Μπρέντφορντ
Γιουλιάν Ρίερσον Ντόρτμουντ
Λέο Όστιγκαρντ Τζένοα
Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν Τορίνο
Ντέιβιντ Μόλερ Βόλφε Γουλβς
Φρέντρικ Αντρέ Μπγιόρκαν Μπόντο/Γκλιμτ
Τόρμπγιορν Χέγκεμ Μπολόνια
Σόντρε Λανγκάς Ντέρμπι Κάουντι
Χένρικ Φάλκενερ Βίκινγκ
ΜΕΣΟΙ
Μάρτιν Έντεγκααρντ Άρσεναλ
Σάντερ Μπέργκε Φούλαμ
Πάτρικ Μπεργκ Μπόντο/Γκλιμτ
Κρίστιαν Θόρστβεντ Σασουόλο
Μόρτεν Θόρσμπι Κρεμονέζε
Αντόνιο Νούσα Λειψία
Φρέντρικ Αουρσνες Μπενφίκα
Όσκαρ Μπομπ Φούλαμ
Γιενς Πέτερ Χάουγκε Μπόντο/Γκλιμτ
Αντρέας Σέλντερουπ Μπενφίκα
Θέλο Άασγκαρντ Ρέιντζερς
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Αλεξάντερ Σόρλοθ Ατλέτικο Μαδρίτης
Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι
Γιέργκεν Στράντ Λάρσεν Κρίσταλ Πάλας