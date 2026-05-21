Με Χάαλαντ και Έντεγκααρντ η αποστολή της Νορβηγίας για το Mundial

Ο Σάντερ Τανγκβικ, ήταν το πρόσωπο-έκπληξη στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν για τους 26 παίκτες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 2026.

Ο 23χρονος, που δεν έχει ακόμη διεθνή συμμετοχή, επιλέχθηκε από τον Σολμπάκεν έπειτα από μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία επιλογής τερματοφυλάκων που κατέληξε με την τελική «έγκριση» την Πέμπτη (21/5).

Στην αποστολή, όπως αναμενόταν, βρίσκονται τα μεγάλα αστέρια της ομάδας, με τον αρχηγό Μάρτιν Έντεγκααρντ, που μόλις κατέκτησε την Premier League με την Άρσεναλ, και τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι να αποτελούν την αιχμή του δόρατος.

Η 26άδα της Νορβηγίας για το Μουντιάλ 2026

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Όριαn Νίλαντ Σεβίλλη

Έγκιλ Σέλβικ Γουότφορντ

Σάντερ Τάνγκβικ Αμβούργο

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Κρίστοφερ Βασμπάκ Άγιερ Μπρέντφορντ

Γιουλιάν Ρίερσον Ντόρτμουντ

Λέο Όστιγκαρντ Τζένοα

Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν Τορίνο

Ντέιβιντ Μόλερ Βόλφε Γουλβς

Φρέντρικ Αντρέ Μπγιόρκαν Μπόντο/Γκλιμτ

Τόρμπγιορν Χέγκεμ Μπολόνια

Σόντρε Λανγκάς Ντέρμπι Κάουντι

Χένρικ Φάλκενερ Βίκινγκ

ΜΕΣΟΙ

Μάρτιν Έντεγκααρντ Άρσεναλ

Σάντερ Μπέργκε Φούλαμ

Πάτρικ Μπεργκ Μπόντο/Γκλιμτ

Κρίστιαν Θόρστβεντ Σασουόλο

Μόρτεν Θόρσμπι Κρεμονέζε

Αντόνιο Νούσα Λειψία

Φρέντρικ Αουρσνες Μπενφίκα

Όσκαρ Μπομπ Φούλαμ

Γιενς Πέτερ Χάουγκε Μπόντο/Γκλιμτ

Αντρέας Σέλντερουπ Μπενφίκα

Θέλο Άασγκαρντ Ρέιντζερς

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Αλεξάντερ Σόρλοθ Ατλέτικο Μαδρίτης

Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι

Γιέργκεν Στράντ Λάρσεν Κρίσταλ Πάλας