Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας - Οι τρεις όροι

Οι ΗΠΑ και το Ιράν φέρεται ότι κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός λίγων ωρών, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων «Labour News Agency».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο περιλαμβάνει άμεση και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να απέχουν από επιθέσεις κατά των υποδομών της άλλης πλευράς, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η Ουάσιγκτον και το Ιράν φέρεται να συμφώνησαν επίσης ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ θα διασφαλίζεται στο πλαίσιο ενός κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού.

Επιπλέον, οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα αρθούν σταδιακά, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας.

Τραμπ: «Εχουμε τον έλεγχο σε Ορμούζ, το Ιράν δεν θα κρατήσει το ουράνιο»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν την επιβολή «διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας παράλληλα ότι τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν θα ανακτηθούν.

«Θα τα πάρουμε. Δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε. Πιθανότατα θα τα καταστρέψουμε αφού τα πάρουμε, αλλά δεν θα τους αφήσουμε να τα κρατήσουν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Οπως γνωρίζετε, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ χάρη στον αποκλεισμό μας. Ο αποκλεισμός έχει αποδειχθεί 100% αποτελεσματικός. Κανείς δεν κατάφερε να τον διαπεράσει, είναι σαν ένα ατσάλινο τείχος. Θέλουμε να είναι δωρεάν, δεν θέλουμε διόδια. Είναι μια διεθνής πλωτή οδός», συμπλήρωσε.

TRUMP: "We have total control of the Strait of Hormuz"



TRUMP MOMENTS LATER: "We want the Strait of Hormuz open" pic.twitter.com/dWVybIV8CJ — Aaron Rupar (@atrupar) May 21, 2026

Πηγή: ethnos.gr