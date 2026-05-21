«Καθάρισε» από νωρίς η Ντουμπάι και έκανε το 1-0 κόντρα στην Μπούντουτσνοστ (vid)

Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες, η Ντουμπάι επικράτησε της Μπούντουτσνοστ με 104-90, κάνοντας έτσι το 1-0 στην ημιτελική σειρά της Αδριατικής Λίγκας.

Η ομάδα των ΗΑΕ φρόντισε να «καθαρίσει» από νωρίς την υπόθεση - νίκη, καθώς ήτα στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 23 πόντους (59-36), με την Μπούντουτσνοστ να μην μπορεί να αντιδράσει.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζάναν Μούσα με 21 πόντους, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ακολούθησε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 18 πόντους, ενώ νταμπλ-νταμπλ πέτυχε ο Μπρούνο Καμπόκλο με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν ο Τζούαν Μόργκαν (16π., 5ασ.) και οι Ρασίντ Σουλεϊμόν (15π.), Φλέτσερ ΜακΓκι (14π.). Επόμενο παιχνίδι στις 25/5 στην έδρα της Μπούντουτσνοστ.

Τα δεκάλεπτα: 30-16, 59-36, 84-67, 104-90