Χαρδαλιάς: «Η περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να υποδεχθεί ένα ακόμα μεγάλο event»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, βρέθηκε στο gala της Euroleague και μίλησε για τη διεξαγωγή του Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μία όμορφη μέρα για το μπάσκετ. Νομίζω πως υποδεχόμαστε τους officials των ομάδων και της Ευρωλίγκας. Η περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να υποδεχθεί ένα ακόμα μεγάλο event. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει μέσα από την στρατηγική μας προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον αθλητισμό ως ένα πολύ σημαντικό κύτταρο της εξωστρέφειάς μας. Εκτός από τις μεγάλες διοργανώσεις χρειαζόμαστε και πολύ σημαντικές υποδομές και για αυτό ξέρετε ότι δουλεύουμε νυχθημερόν για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφες μέρες για την Αθήνα μας, για την Αττική μας και είμαστε σίγουροι πως θα διεξαχθεί ένα πάρα πολύ όμορφο event».

Για το αν το φετινό Final Four θα είναι το πιο σημαντικό: «Όλα κρίνονται στο αποτέλεσμα και όχι στις προθέσεις. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να συζητάμε, να ευχόμαστε να αναλύουμε. Όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα».

Για το αν η διοργάνωση είναι μία βάση για τα νέα παιδία να έρθουν πιο κοντά στο άθλημα: «Το άθλημα για να μπορέσει να προχωρήσει θέλει τρεις πυλώνες. Θέλεις επιτυχίες σωματειακές, θέλει επιτυχίες εθνικές, θέλει μεγάλα events και το κυριότερο θέλει δουλεία στις γειτονιές, θέλει ανάπτυξη. Άρα εμείς είμαστε εδώ για να φανούμε χρήσιμοι, τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο που είναι ο μισός πληθυσμός και να μπορέσουμε όλοι μαζί, μαζί με τους ανθρώπους του αθλητισμού, μαζί με τους ανθρώπους του μπάσκετ, μαζί με την ομοσπονδία να μπορέσουμε να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα».