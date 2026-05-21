Μαλεντόν: «Το Final Four είναι μία τελείως διαφορετική συνθήκη»

Ο Τεό Μαλεντόν στις δηλώσεις του πριν από τον ημιτελικό της Ρεάλ κόντρα στη Βαλένθια στάθηκε στη διαφορετικότητα των αναμετρήσεων.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα παίξω σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι τα παιχνίδια που περιμένουμε όλη τη σεζόν».

Για τη Βαλένθια: «Το Final-4 είναι τελείως διαφορετικό από την κανονική διάρκεια. Θα είναι μία άλλη συνθήκη με τη Βαλένθια, μία τελείως διαφορετική ιστορία σε σχέση με τους αγώνες της κανονικής διάρκειας».

Για το αν περιμένει να βρει τον Φαλ και τον Φουρνιέ στον τελικό: «Και ο Ντε Κολό ήταν συμπαίκτης μου. Οπότε αν η Φενέρ περάσει θα βρω αντίπαλο έναν Γάλλο».